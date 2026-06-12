證交所：亞資中心是今年業務核心 璞玉指數ETF最快年底發行

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〔記者陳永吉／台北報導〕證交所今(12)日下午舉行股東會，證交所董事長林修銘表示，去年底台股市值排名全球第八，今年進一步提升至第五，將持續以亞資中心政策為核心，戮力推進各項重點業務，協助我國穩健朝亞洲資產管理中心的目標邁進。

林修銘說，回顧2025年，全球面臨地緣政治、貿易保護主義等多重不確定性，但臺灣資本市場仍展現強大韌性與成長動能，上市公司營運表現亮眼、市場交易熱絡，臺灣加權股價指數去年底達 2萬8963.6點，創歷史新高，年度漲幅逾 25%，集中市場日均成交值達4160億元，亦同步創高。上市股票總市值揚升至94.36兆元，推升臺灣資本市場整體市值在年底排名至全球第八。

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今年以來，國際政經局勢仍充滿變數，如美伊衝突推升能源價格波動，牽動全球資本市場。然而，臺灣資本市場憑藉穩健的產業基本面、持續精進的市場制度，仍有亮麗表現，加權股價指數突破4萬點，1到5月日均成交值達9459.12億元，整體市值更進一步躍升全球第五。

證交所總經理李愛玲進一步說明，日韓證交所近兩三年開始執行上市公司提升企業價值計畫，台灣證交所去年也推動。共有400多家公司提出，今年證交所將會加強服務今年有提出相關計畫的上市公司，除了媒合投資人外，也會協同這些公司赴海外舉行說明會。

此外，李愛玲也提到，零股交易時間與大盤拉齊，期望今年底前可以實施，至於台股延長交易時間以及交割時間改T+1，目前都在研議中，因為週邊生態系包括券商、外資等也都要時間準備，因此可能還需要一點時間。

至於ETF新商品，李愛玲則透露年底前將會有追蹤璞玉指數的ETF發行，另外主動式多資產ETF的推出也在研議中。

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