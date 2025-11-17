證交所：全體上市公司前3季稅前獲利3.38兆 年增11%

（中央社記者曾仁凱台北17日電）根據台灣證券交易所統計，全體上市公司今年前3季總營收為新台幣32兆9057億元，較去年同期成長13.07%；稅前盈餘3兆3863億元，也較去年同期成長11%。

證交所今天表示，除了13家金控公司，總共954家本國上市公司，及89家第一上市公司，皆已於11月14日前完成第3季財報公告申報。

經統計，上述全體上市公司今年前3季營收、獲利皆較去年同期成長1成以上。

證交所進一步分析，今年前3季獲利的上市公司有782家，占比約75%；獲利較去年同期成長有403家，約占39%。其中獲利成長較大產業包括半導體業，憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI市場機遇；電腦及週邊設備業、其他電子業則受惠AI伺服器及高效能運算的強勁需求，帶動獲利成長。

獲利衰退較大的產業則包括航運業、塑膠工業及水泥業。其中航運業受美國關稅政策與地緣政治風險影響，加上基期較高，獲利銳減；塑膠工業受美國關稅政策影響，加上供需失衡價格走跌，致獲利衰退；水泥工業因認列子公司鉅額災害損失，獲利衰退。（編輯：潘羿菁）1141117