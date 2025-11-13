證交所：創新板股票17日起得列入當沖交易標的

（中央社記者曾仁凱台北13日電）為打造台灣成為「亞洲那斯達克（NASDAQ）」，金管會10月啟動亞洲創新籌資平台推動計畫，台灣證券交易所配合推出多項鬆綁措施。證交所今天宣布，開放創新板股票自11月17日起得列入當沖交易標的。

證交所今天表示，為配合政府推動亞洲資產管理中心政策，證交所積極打造資本市場成為「亞洲創新籌資平臺」，規劃相關精進及配套措施，再次鬆綁與調整多項法規，並預計於今年12月底前陸續實施。

廣告 廣告

其中，股票市場精進措施首波為開放創新板股票當沖交易，金管會今天刪除創新板上市股票不得列入當沖交易標的之限制，並自11月17日實施。

證交所指出，創新板自今年1月6日取消合格投資人制度以來，整體交易表現已見成長，為打造各界認可的創新價值板塊，證交所進一步規劃精進措施，爭取開放創新板股票得列入當沖交易標的，開放措施有利市場參與者運用多元交易工具，更強化創新板能見度並提升市場流動性。

證交所表示，當沖交易為中性交易工具，開放創新板股票當沖交易，將使市場各板塊均可當沖交易達到衡平機制，且有助於提升市場流動性，縮小買賣價差，形成良性循環，並可望吸引更多法人及一般投資人參與創新板交易，進而加速新創企業股票之流動性，支持具成長潛力的企業發展，提升資本市場動能及活力。（編輯：楊蘭軒）1141113