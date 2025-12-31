證交所：明年3月底開放零股及興櫃股票納入抵繳擔保品

（中央社記者曾仁凱台北31日電）台灣證券交易所今天公告修正「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」部分條文，開放「零股」與「興櫃股票」作為抵繳擔保品，並新增手機簡訊與App等數位化追繳通知管道，相關制度將於2026年3月30日正式銜接實施。

證交所表示，配合多元抵繳擔保品制度常態化發展，此次修法放寬抵繳標的限制，新增零股及興櫃股票得作為抵繳融資自備款或融券保證金差額之標的。

針對興櫃市場的報價驅動特性，辦法中明確訂定價值計算標準與維持率認定準則，確保在停止買賣、暫停交易或當日無成交紀錄等特殊情事，均有公平透明的計價依據。

同時為強化授信風險防禦韌性，修正條文賦予證券商收受抵繳標的之裁量權，要求證券商應訂定具體風險認定標準及最低收受金額。此制度調整除提升投資人資產的運用效率，並兼顧證券商風險控管需求。

另外為因應數位趨勢，提升市場運作效率，此次修正也同步優化通知機制。未來證券商辦理追繳通知，除現行方式外，新增得採手機簡訊及公司行動裝置應用軟體（App）辦理。

此外為簡化實務作業流程，除姓名與身分編碼外，投資人可透過電子憑證認證方式辦理基本資料變更；若手機號碼或電子信箱異動，投資人應及時通知證券商，以確保各項權益通知不漏接。（編輯：楊凱翔）1141231