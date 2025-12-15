證交所、櫃買中心新增3檔處置股 華東再度入列

台灣證券交易所與櫃買中心今天（15）日公告，華東、波若威、科嶠3檔股票列入處置名單。（示意圖／Pexel）





台灣證券交易所與櫃買中心今天（15）日公告，新增3檔股票列入處置名單。其中，記憶體封測廠華東（8110）與矽光子概念股波若威（3163）自明（16）日起實施分盤交易，撮合時間延長為每5分鐘一次，最長將持續至明年1月2日；另PCB廠科嶠（4542）也被列入處置，措施將實施至12月30日。

華東今天收盤價為55.5元，上漲0.9元，漲幅1.65%。不過，華東近期市場消息紛擾，包括大股東華新麗華日前公告，計畫自12月15日起至明年1月14日，轉讓華東約3000張持股。隨著華東再度被列為處置股，市場關注大股東後續處分持股是否受影響。

證交所指出，華東為短期內第2度遭列入處置名單，主要原因包括近期股價與交易量明顯異常。數據顯示，華東最近6個營業日累積收盤價漲幅達35.16%，12月15日單日週轉率達38.68%；最近30個營業日起至最近2個營業日的收盤價漲幅達139.22%，60個營業日漲幅達247.96%，90個營業日漲幅更高達325.28%。此外，12月12日最近6個營業日的當日沖銷成交量，占同期總成交量比率達67.47%，當日沖銷成交量占該日總成交量比率為76.15%。

波若威今天股價下跌11元，跌幅2.76%，收在388元。由於波若威連續5個交易日被列為注意股，櫃買中心依規定啟動處置措施，自明日起改採分盤交易，每5分鐘撮合一次。櫃買中心指出，處置期間，投資人單日委託量達10張以上時，證券商須先收足買進價金或賣出股票，信用交易部分也須提前收齊融資款或保證金。

至於PCB廠科嶠，今天股價上漲3.6元，漲幅4.76%，收78.9元。由於科嶠連續3個交易日列為注意股，櫃買中心也決議自明日起將其納入處置名單，實施至12月30日止，處置期間未跨年度。

