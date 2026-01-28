證交所 x 文總強強聯手！打造新創護國神山群
財經中心／師瑞德報導
為了讓資本市場更具文化溫度，臺灣證券交易所創新板（TIB）與中華文化總會跨界合作，於28日正式發布全新影像企劃《創新辦桌》。該系列影片巧妙運用「創新板的」臺語諧音，結合臺灣人最熟悉的「辦桌」文化，將生硬的財經議題轉化為充滿人情味的影像故事。首集更重磅邀請金馬導演黃信堯擔任旁白，以其獨特質樸的嗓音，帶領觀眾一窺臺灣當代馬戲團FOCASA如何打破傳統框架，將在地技藝推向國際舞台。
以「辦桌」喻創新 黃信堯感性獻聲說故事
《創新辦桌》不僅是一個影像企劃，更是一場關於突破與改變的對話。企劃名稱取自「創新板的」臺語諧音，寓意將各行各業的創新者齊聚一堂，如同一道道精心烹調的辦桌菜餚，展現出多元且豐富的產業樣貌。每一集影片都將透過紀錄片形式，挖掘創新者在冒險拓荒過程中的堅持與思考。
首集旁白特別邀請到擅長描繪臺灣在地情感的金馬導演黃信堯擔綱。他以標誌性的深沉聲線，娓娓道出創業者如何在困境中突圍的心路歷程，讓觀眾理解創新板的核心價值——創新不只是冷冰冰的科技更迭，而是一種「願意且有能力改變」的溫暖精神。
從街頭到國家劇院 FOCASA演繹「馬戲生態」進化論
首集主角FOCASA馬戲團，是臺灣唯一擁有超過40位正職團員的馬戲團隊，成立15年來足跡遍布全球28國。團長林智偉在影片中分享，團隊成員多出身於街頭特技或電影替身，過去常被刻板印象限制在遊樂園或商演。然而，透過堅持「Made in Taiwan」的核心精神，FOCASA不僅與插畫家幾米、雲門舞集創辦人林懷民合作，更曾隨同前總統蔡英文出訪進行文化外交。
林智偉表示，FOCASA的創新在於將傳統師徒制的馬戲團轉型為企業化經營，打造出專屬於臺灣的「馬戲棚」與完整的「馬戲生態」。他感謝證交所創新板的肯定與文總的支持，讓這群表演藝術者能被更多人看見。
打造亞洲創新籌資平台 林修銘：創新是心中的改變種子
證交所董事長林修銘在致詞時強調，創新板自2021年推出以來，肩負著政府「亞洲創新籌資平臺」的願景，致力於孕育多元新創力量，形塑未來的「護國神山群」。他認為，創新不僅止於企業規模或資金，更是一顆存在每個人心中渴望改變的種子。透過《創新辦桌》影像計畫，證交所希望發掘各領域無所不在的創新能量，並結合近期推出的吉祥物「tibit 獨角獸」，鼓勵更多創業者勇敢前行，為臺灣資本市場注入活水。
文總搭橋連結社會 展現堅持的創新態度
中華文化總會秘書長李厚慶則表示，創新絕非一蹴可及，往往是歷經漫長且孤獨的堅持才能開花結果。《創新辦桌》正是希望呈現這種踏實前行的態度。他認為，能與證交所合作，透過嶄新的影像形式邀請觀眾「入席」，細細品味臺灣創作者的故事，是非常難能可貴的機會。期盼在新的一年，能讓世界看見臺灣的創新實力，並像辦桌一樣，讓更多人共享這份溫暖與豐收。
《創新辦桌》首集「FOCASA馬戲團」即日起於證交所與文總的Facebook、YouTube、Instagram及LinkedIn同步上線，未來將持續邀請不同領域的創新者「入桌」，勾勒臺灣產業多元且充滿活力的創新面貌。
更多三立新聞網報導
新／賴清德會晤美光總裁！台美半導體掛渦輪 「重磅利多」引爆
金價狂飆！黃金存摺開戶數破500萬戶 台銀董座自爆「千金難買早知道」
台美關稅談判攻防戰！財長莊翠雲舌戰立委 激辯焦點一次看
奧丁丁打造AI專屬數位收銀機！聯手Coinbase 穩定幣結算改寫金融規則
其他人也在看
《大陸政治》習近平會晤芬蘭總理 重申陸歐是夥伴非對手
【時報-台北電】大陸國家主席習近平27日上午在北京人民大會堂，會見來陸進行正式訪問的芬蘭總理歐爾波。習近平表示，歡迎芬蘭企業到大陸市場的「大海」來「暢遊」，雙方要加強交流合作，陸方願與芬方共同應對全球性挑戰；陸歐是夥伴不是對手，盼芬蘭為推動陸歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。 習近平還指出，當今世界面臨多重風險挑戰，國際社會需要攜手應對，大國尤其要帶頭講平等、講法治、講合作、講誠信。陸方願與芬方一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，共同應對全球性挑戰，推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。希望芬蘭為推動陸歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。(新聞來源：中時即時 陳柏廷)時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Falcons Helmet J1-S彩繪款 亮相
2026臺南車展備受矚目的Falcons Helmet攤位吸引大批騎士與風格愛好者駐足，品牌旗下經典復古款J1-S彩繪版本，在本屆展會進行首次公開展示。作為結合工藝美學與日常騎乘實用性的安全帽代表作，J1-S彩繪款不僅呈現復古風格色彩與細節設計，更實際反映品牌對品質與功能性的深耕。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
「2026駿馬迎春喜臨門」羅東鎮賀歲贈春聯
攝影記者林姵汝（記者卓羽榛宜蘭報導）春意滿盈，新的一年悄然展開，羅東鎮115年春聯主題為「駿馬迎春」，由羅東鎮長吳秋齡親自提詞，獻上最真摯的新年祝賀，寓意在新的一年裡，像駿馬般精神抖擻、勇往直前，...自立晚報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
證交所攜手文總推「創新辦桌」企劃 要挖掘台灣各領域獨角獸
證交所力推台灣新經濟產業發展，鼓勵擁有關鍵核心技術及創新能力或創新經營模式的創新企業，以「台灣創新板」作為加速進入資本市場的路徑。證交所攜手文化總會，今天(28日)推出全新影像企劃《創新辦桌》，希望透過文化與影像拋磚引玉，挖掘台灣各領域的創新精神與能量，找尋下一個「獨角獸」。 證交所創新板從2021年7月推出至今，是政府推動AI新十大建設中「亞洲創新籌資平臺」願景的重要核心，期盼能透過創新板孕育更多元的新創力量，形塑「護國神山群」。 證交所為了讓創新板的形象更親民，攜手文化總會，推出《創新辦桌》影像計畫，希望透過文化與影像拋磚引玉，發掘各領域無所不在的創新精神與能量。《創新辦桌》名稱取自「創新板的」台語諧音，結合台灣人熟悉的辦桌文化，將一道道料理及人與人的溫暖交流化為創意與產業。 每一集影片以不同產業與專業背景的創新者為主角，透過對話與紀錄片形式，分享冒險拓荒的行動模式與突破重圍的思考方向，讓觀眾在貼近日常的敘事中，理解創新板的核心價值，不只是科技的更迭，更是一種「願意且有能力改變」的精神。證交所董事長林修銘說：『(原音)我們希望藉由影片的拍攝跟宣導，讓台灣有更多新創的故事，大家來分享中央廣播電台 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
英首相訪中 陸：加強溝通、積極籌備經貿成果
MoneyDJ新聞 2026-01-28 08:40:52 新聞中心 發佈英國首相施凱爾(Keir Starmer)於本(1)月28日至31日對中國進行正式訪問，將是英國首相時隔8年首次訪中。中國商務部新聞發言人昨(27)日表示，中方高度重視對英經貿合作，正與英方積極籌備此訪的經貿成果，以及2026中英企業家委員會會議。其訪問期間，中國商務部擬與英方簽署貿易投資合作方面成果文件，力爭打造中英經貿合作的新增長點。 該發言人指出，當前全球貿易保護主義加劇，中英均堅持自由貿易和維護多邊貿易體制，雙方將致力於優勢互補、互利共贏的經貿合作，推動貨物和服務貿易協同發展，投資合作雙向奔赴，不斷拓展綠色能源、醫療健康、創意產業、智慧製造等領域合作空間。中國商務部願與英方經貿主管部門共同落實好兩國領導人達成的重要共識，加強經貿政策溝通，為雙方企業合作創造公平、透明、法治化的營商環境，推動中英經貿關係不斷邁上新階。 該發言人續指，據瞭解，施凱爾將率50餘家英國大企業高層和機構代表隨訪，涵蓋金融、醫藥、製造業、文化、創意等英優勢領域。 該發言人強調，中英互為重要經貿夥伴，長期以來，中英經貿關係保持健康穩定發Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
川普施壓伊朗核談判：龐大艦隊已在路上 別重演悲劇
美國總統川普（Donald Trump）28 日在社交平台 Truth Social 發文表示，支龐大的艦隊正前往伊朗，已準備好迅速履行其使命，他警告伊朗盡快重返談判桌，與美方達成保證不發展核武的協議，否則下一波攻擊會更嚴重。 川普稱，這支由亞伯拉罕 · 林肯號航空母艦率領的艦鉅亨網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
英國首相抵達北京 展開四天訪問中國行程
據《央視》報導，英國首相施凱爾周三（28 日）乘機抵達北京首都國際機場，開啟為期四天的訪華行程。鉅亨網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 19則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 188則留言
67歲《五燈獎》廖偉凡消失台演藝圈20年！揭「年收300萬新身份」
67歲的廖偉凡曾主持經典歌唱節目《五燈獎》，近年鮮少在台灣公開受訪，昨晚出席演藝工會尾牙，看得出氣色紅潤、精神奕奕，訪問時的聲線依舊優雅好聽。他說自己相當注重養生，一週至少跑步4天，就算下雨也會在家超慢跑50分鐘以上。這3年他將生活重心幾乎全放在照顧臥病在床的百歲母親，但也到生技公司擔任顧問。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 35則留言
陳漢典收到小S紅包！金額不只1.6萬 親寫下6點維持婚姻秘訣
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、LuLu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，當天許多演藝圈好友都前來祝賀。而過去在節目《康熙來了》與陳...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 6則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 202則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發表留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 5則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 1 天前 ・ 17則留言
19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘
一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
民進黨北市最強母雞誕生？多數民意希望「他」披綠袍 最新民調曝光
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局年底的九合一大選，不過台北市除了已遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，目前人選尚未明。綠委王世堅、沈伯洋等人多次被點名，有望挑戰現任市長蔣萬安；而行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君同樣參選呼聲相當高。對此，《震傳媒》今（28）日公布民調，顯示王世堅對上蔣萬安差距最小，且在綠營人選方面，有逾4成台北市民希望他出戰。民視 ・ 18 小時前 ・ 137則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3則留言