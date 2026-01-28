證交所 x 文總強強聯手！打造新創護國神山群

財經中心／師瑞德報導

證交所創新板攜手文總推出《創新辦桌》系列影片，首集聚焦 FOCASA 馬戲團，更邀金馬導演黃信堯深情獻聲。以「辦桌」隱喻創新精神，紀錄台灣產業開拓者的奮鬥故事。即日起於各大社群平台熱播，邀您入席品味「願意改變」的台灣創新革命。（圖／翻攝自證交所網站）

為了讓資本市場更具文化溫度，臺灣證券交易所創新板（TIB）與中華文化總會跨界合作，於28日正式發布全新影像企劃《創新辦桌》。該系列影片巧妙運用「創新板的」臺語諧音，結合臺灣人最熟悉的「辦桌」文化，將生硬的財經議題轉化為充滿人情味的影像故事。首集更重磅邀請金馬導演黃信堯擔任旁白，以其獨特質樸的嗓音，帶領觀眾一窺臺灣當代馬戲團FOCASA如何打破傳統框架，將在地技藝推向國際舞台。

以「辦桌」喻創新 黃信堯感性獻聲說故事

《創新辦桌》不僅是一個影像企劃，更是一場關於突破與改變的對話。企劃名稱取自「創新板的」臺語諧音，寓意將各行各業的創新者齊聚一堂，如同一道道精心烹調的辦桌菜餚，展現出多元且豐富的產業樣貌。每一集影片都將透過紀錄片形式，挖掘創新者在冒險拓荒過程中的堅持與思考。

首集旁白特別邀請到擅長描繪臺灣在地情感的金馬導演黃信堯擔綱。他以標誌性的深沉聲線，娓娓道出創業者如何在困境中突圍的心路歷程，讓觀眾理解創新板的核心價值——創新不只是冷冰冰的科技更迭，而是一種「願意且有能力改變」的溫暖精神。

從街頭到國家劇院 FOCASA演繹「馬戲生態」進化論

首集主角FOCASA馬戲團，是臺灣唯一擁有超過40位正職團員的馬戲團隊，成立15年來足跡遍布全球28國。團長林智偉在影片中分享，團隊成員多出身於街頭特技或電影替身，過去常被刻板印象限制在遊樂園或商演。然而，透過堅持「Made in Taiwan」的核心精神，FOCASA不僅與插畫家幾米、雲門舞集創辦人林懷民合作，更曾隨同前總統蔡英文出訪進行文化外交。

林智偉表示，FOCASA的創新在於將傳統師徒制的馬戲團轉型為企業化經營，打造出專屬於臺灣的「馬戲棚」與完整的「馬戲生態」。他感謝證交所創新板的肯定與文總的支持，讓這群表演藝術者能被更多人看見。

打造亞洲創新籌資平台 林修銘：創新是心中的改變種子

證交所董事長林修銘在致詞時強調，創新板自2021年推出以來，肩負著政府「亞洲創新籌資平臺」的願景，致力於孕育多元新創力量，形塑未來的「護國神山群」。他認為，創新不僅止於企業規模或資金，更是一顆存在每個人心中渴望改變的種子。透過《創新辦桌》影像計畫，證交所希望發掘各領域無所不在的創新能量，並結合近期推出的吉祥物「tibit 獨角獸」，鼓勵更多創業者勇敢前行，為臺灣資本市場注入活水。

文總搭橋連結社會 展現堅持的創新態度

中華文化總會秘書長李厚慶則表示，創新絕非一蹴可及，往往是歷經漫長且孤獨的堅持才能開花結果。《創新辦桌》正是希望呈現這種踏實前行的態度。他認為，能與證交所合作，透過嶄新的影像形式邀請觀眾「入席」，細細品味臺灣創作者的故事，是非常難能可貴的機會。期盼在新的一年，能讓世界看見臺灣的創新實力，並像辦桌一樣，讓更多人共享這份溫暖與豐收。

《創新辦桌》首集「FOCASA馬戲團」即日起於證交所與文總的Facebook、YouTube、Instagram及LinkedIn同步上線，未來將持續邀請不同領域的創新者「入桌」，勾勒臺灣產業多元且充滿活力的創新面貌。

