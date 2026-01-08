證交所2025獲利創新高！今年躍居全球市值第7大 董座喊「快樂的挑戰」

證交所今日舉辦歲末新春記者會，董事長林修銘（如上圖，記者李錦奇攝影）指出，台灣資本市場2025年價量齊揚，總市值成長至94兆元，是全球市值第8大市場；日均成交量4160億元，創歷史新高；證交所自結稅後盈餘也同步創新高至103億元，因有增資、股本增加，因此稅後每股盈餘（EPS）沒有同步創新高，但仍超過7.5元。

林修銘進一步報喜，今年1月以來，台股總市值更進步到近百兆元，躍升至全球第7大，2026將是「快樂的挑戰」，上半年將出訪美東、美西、印度、中東、日本，爭取外資來台，提升台股在國際市場的能見度。

他也指出，包括股市交易時間延長、國外企業來台上市（KY）開放原股掛牌等等，證交所也都在研究；另外，也提出Power Up Plan 2.0計畫，挖掘優質但低流量的上市公司，協助企業接觸到更多投資機構，不過，他也期許上市公司體會到，上市不是終點而是起點，希望企業能照顧全體股東，擘劃中長期方向。

證交所總經理李愛玲（如上圖，記者李錦奇攝影）則點出五大策略，吸引引領企業提升價值，孵育亞洲新創獨角獸，並深化ETF多元商品（包括研議開放雙幣ETF交易制度）與跨境合作，持續提升制度韌性，帶領亞資中心品牌走向世界，建構安全共融的資本市場。

