證交所2026戰略：IPO加速掛牌聚焦「台灣元素」 研議延長交易時間與國際對標

在台股市值躍居全球前段、成交量持續放大的背景下，台灣證券交易所於8日新春記者會中釋出今年資本市場多項重點方向。證交所董事長林修銘指出，證交所將持續推動IPO加速，但強調「不只拚速度，更重視適當性」，創新板將聚焦新經濟、AI等具未來成長潛力的產業，同時強化與台灣供應鏈連結，吸引具「台灣元素」的國內外企業來台上市。

面對外界對台股結構與市值快速擴張的關注，林修銘指出，台灣資本市場與國際高度連動，背後有實體產業實力支撐，證交所今年將透過Value Up 2.0、造市機制與指數編制等工具，改善市場結構與流動性，並持續強化交易制度韌性與投資人保護。

至於制度方面，林修銘也提及包括研議延長交易時間、推進雙語環境，並落實T+1交割研究，以提升市場韌性。此外，配合亞洲資產管理中心政策，證交所上半年將啟動「全球招商之旅」，密集走訪印度、美國及中東，扮演台灣資本市場走向國際的重要平台。

IPO加速不只拚數量，創新板聚焦新經濟與「台灣元素」

針對IPO加速政策，林修銘指出，證交所推動IPO「加速」並非單純追求數量，而是分成一般上市板與創新板兩條路徑並行。今年整體IPO目標約45家，期望延續既有動能，但更重要的是「適當性」，亦即什麼樣的企業適合進入創新板，才是證交所接下來要更努力的方向。

林修銘表示，創新板的定位與傳統多層次資本市場不同，著重未來成長潛力與市值發展，而非以短期獲利或穩定盈餘作為唯一評估標準，鎖定的正是新經濟、AI及相關科技應用等產業。

他強調，創新板某種程度代表台灣未來產業的新希望，未來將聚焦具備「台灣元素」的企業，包括與台灣供應鏈高度連結、在日本或美國投資布局、具有台灣產業故事的公司，甚至吸引希望與台灣供應鏈接軌的海外企業來台上市；至於一般上市板，則仍以營運穩定、符合上市條件的成熟企業為主。

對標國際交易所實力，研議延長交易時間與雙語環境

在制度面，林修銘強調，證交所的挑戰不在於「數字排名」本身，而是交易制度、發行制度能否讓台灣資本市場具備足以與國際交易所競爭的高度。

他直言，市場上正討論許多交易所的制度走向，其中包括「交易時間延長」的趨勢，台灣證交所「不可能不去探討」，相關議題已納入交易制度檢討範圍。研議從現行的 1:30 延長至 2:00 或 3:00。另外，若希望吸引外國企業（含KY）來台，制度設計必須務實處理企業的成本與流程問題，因此證交所正規劃推進雙語相關安排，並持續就申請與制度細節進行規劃準備。

同時，林修銘也舉例說明制度工具如何支援企業國際競爭，例如Level 1 存託憑證（DR）制度可在企業跨境資本運作、併購等情境中提供助益，反映證交所希望以制度協助「留才引資」與企業國際布局。

亞資中心走出去，上半年啟動美日印中東「全球招商」

至於高雄亞灣的亞洲資產管理中心推動辦公室，林修銘說明，該辦公室於去年9月成立、10月完成台灣端招募後，已與國內外金融機構進行深度且廣泛的交流，彙整業界意見。

下一步除持續蒐集需求外，也設立與會計師事務所合作的工作小組，針對法令與業務申請提供「快速解決方案」，並思考如何讓與金管會相關的流程更順暢，作為推動目標之一。

在對外推廣與招商引資上，亞資中心必須「走出去」。他指出，證交所規劃2月赴印度，並將與日本等其他國家亞資中心進行交流；3月則在美東、美西安排招商引資活動，上半年也規劃前往中東等地，且美東美西在上半年還將再走訪兩次。

林修銘強調，交易所作為平台，除引導更多元商品與資金進入市場，也希望讓上市公司能藉由平台取得資金、擴大規模；而制度與國際接軌、協助企業在全球競爭，將是證交所持續推進的長期方向。

