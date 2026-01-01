證交所9大新制上路 財報無紙化、員工薪酬更透明

【記者許麗珍／台北報導】台灣證券交易所宣布新年9大新制於2026年起分階段上路，新措施涵蓋財務報告申報電子化、強化員工薪酬及性別薪資揭露、接軌IFRS永續揭露準則、實施綠色證券認證制度，以及優化創新板轉板機制等。

證交所為強化資訊透明度、落實企業永續發展並提升資本市場競爭力，宣布9大新制。證交所提醒，全體上市公司應密切關注並配合相關法規調整，以確保合規性並掌握資本市場新趨勢。

新制之一，證交所表示，上市公司自申報2026年第1季財務報告起，財務報告及相關附件改為以電子檔案上傳至指定的資訊申報網站。

新制二，2026年起強化上市公司員工薪酬揭露，上市公司應辦理基層員工及性別薪資資訊公告作業。

新制三，公開資訊觀測站「獨立董事聲明書及資格條件檢查表申報系統」。

新制四，自2026年起上市公司申報股東會年報免附紙本，並須上傳具搜尋功能的電子檔。

新制五，2026年起全體上市公司分階段接軌IFRS永續揭露準則，並應將導入計畫執行情形列入永續資訊管理。

新制六，全體上市公司應分階段於年報及永續報告書揭露溫室氣體盤查及減量相關資訊。

新制七，公司治理評鑑自2026年轉型並更名為ESG評鑑。

新制八，2026年綠色證券認證制度將正式實行，鼓勵企業綠色轉型，並持續引導資金流向具永續價值的企業。

新制九，響應政策力拚亞洲資產管理中心，證交所創新板「四大鬆綁」。有鑑國際主要交易所正積極爭取前瞻新經濟產業掛牌，台灣資本市場絕不能缺席。

證交所表示，創新板以「市值」為核心，打破傳統以獲利為單一門檻的限制，申請IPO條件極具國際競爭力，是目前最能滿足國內外創新企業需求的資本市場板塊。

