證交所9新制 員工薪資更透明

台灣證交所將有9大新制，圖為董事長林修銘。（本報資料照片）

台灣資本市場今年迎來制度性的大變革，證交所將有9大新制；其中，最受科技權值股關注的公司治理評鑑更名為ESG評鑑，同時也需揭露碳盤查及減量計畫，且創新板與一般板、上櫃市場間的「轉板制度」全面打通，力拚打造亞洲資產管理中心。

面對全球永續供應鏈壓力，證交所今年起針對上市公司祭出更嚴謹的資訊揭露要求。對於台積電等大型代工大廠而言，新制將要求分階段接軌IFRS永續揭露準則，更強化了溫室氣體盤查與基層員工薪酬透明度，顯見資本市場監理重點已從財務績效轉向社會責任與治理效能。

證交所指出，9大新制中首先是財報全面無紙化，今年起上市公司財務報告改為電子檔案上傳，不再受理紙本申報，落實數位化減碳；其次為基層薪酬揭露，實收資本額達100億元以上公司，須公告非主管職員工的「性別薪資中位數」與平均數，藉資訊透明縮減性別薪資差距。

第3點是獨立董事聲明書及資格條件檢查表申報系統上線，提升申報效率並強化獨立董事資格勾稽；第4點為上市公司申報股東會年報取消紙本檢送，改採具搜尋功能的電子檔，便利投資人即時查閱。

第5點規定全體上市公司須分階段導入IFRS永續揭露準則，並納入內部控制與管理體系；第6點則是上市公司須分階段在年報、永續報告書揭露溫室氣體盤查（碳足跡）及減量計畫，即使實收資本額未達50億元的公司也須提供個體數據。

第7點為「公司治理評鑑」更名「ESG評鑑」，增加環境與社會維度權重；第8點為官方認證的綠色證券制度上路，鼓勵企業投入綠色轉型，協助綠色基金與主動投資者篩選標的；最後則是開放創新板當沖，並啟動「跨板轉軌機制」，凡掛牌滿1年之創新板、一般板或上櫃公司，符合條件即可互相轉板。

證交所強調，這波新制的核心在於提升台灣資本市場的競爭力，尤其在「轉板機制」打通後，有望吸引更多具備AI、半導體潛力的獨角獸掛牌創新板，待規模成熟後無縫轉入一般板，讓資本市場成為推動台灣高產值產業的關鍵推手。