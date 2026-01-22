證人沒有確認當事人是否同意 法院判夫婦離婚無效

（中央社記者林長順台北22日電）一對夫婦簽署離婚協議並到戶政機關辦完登記後，男方提起民事訴訟，表示兩名證人沒有跟他確認是否同意離婚，主張離婚無效。士林地院審理後，認同男方主張，判決兩造婚姻關係存在，可上訴。

男方主張，他與女方於民國100年3月間結婚，婚後育有2名子女，2人於112年6月間離婚，並簽署離婚協議書，離婚協議書上雖有2名證人的簽名及用印，但實際上2名證人於簽署時並未向兩造確認離婚的真意，也未在場親見親聞，應該認定兩造離婚未依法定方式自屬無效，兩造婚姻關應仍存在。

女方表示，離婚協議書上簽名的2名證人分別是她的母親及朋友，她的母親與丈夫友好，還擔心男方在離婚後在台北沒有居所而無法與未成年子女會面交往，因此於113年6月間將名下房屋出租給男方，可見證人知兩造有離婚的真意。

士林地方法院審理時，傳喚2名證人到庭。法官詢問簽名當下或是之前有無聽過雙方在講離婚的事情，女方的母親證稱，當下沒有在現場，只是聽一方的說詞；女方的朋友則表示，兩造感情不睦，電話中有聽到兩造有離婚的意思。

法官表示，夫妻間有時難免相處不愉快而口出要離婚的言論，但不代表真的有離婚的真意，證人只是聽聞兩造間的爭吵，顯未核實確認男方離婚的真意，認定男方主張兩造離婚證人確實未向男方確認離婚之意等情為真。

法官認為，2名證人於女方交付離婚協議書讓他們簽名、蓋章時，並未親自或以電話向男方本人確認是否同意依協議書所載內容離婚，兩造離婚與應有2人以上證人的要件不符，因此判決兩造婚姻關係存在，可上訴。（編輯：張銘坤）1150122