證券公司偷拍狼遭起訴！ 營業員5年來拍「10女同事胸部、換衣」

北市知名證券公司驚傳偷拍狼！某證券公司陳姓前資深營業員，任職期間竟在證券公司辦公室內，長期裝設隱藏式攝像鏡頭偷拍女同事更衣、胸部、裙底春光，甚至在證券公司更衣室內安裝隱藏式攝影機偷拍女同事換衣服畫面，犯行長達5年，被害人多達10人，台北地檢署依妨害性隱私罪起訴陳男，請求法院分論併罰。

起訴指出，陳男原本任職北市民生東路某證券公司的金融業人員，自民國105年間起即在該證券公司經紀本部上班。陳男因公司女同事穿著緊身套裝、短裙，竟色心大起，利用職務之便，自108年間起即在該證券公司安裝隱藏式攝像鏡頭，或在辦公室、與女同事外出洽公期間，以手機開啟相機功能竊錄偷拍9名女同事更衣畫面、拍攝其胸部、裙底內褲等身體隱私部

位照片。

陳男將偷拍女同事的性影像檔儲存於其隱藏攝影機記憶卡或個人電腦之主機、雲端資料夾內欣賞，藉此滿足個人私慾。

113年4月2日，該證券公司女員工發覺公司更衣室內遭人設置隱藏式攝影機等設備，並通報證券公司人力資源部曾姓協理，並向松山警分局報案。

警方獲報後，鎖定陳男涉案，113年4月8日搜索查扣陳男的電腦主機1台、攝像主機鏡頭(含記憶卡)2組，113年5月1日警方再搜索扣押陳男iPhone手機，經數位採證鑑識後，發現大批證券女員工更衣畫面及胸部、裙底春光。

檢方依《刑法》以照相或錄影攝錄他人性影像罪起訴陳男，因陳男10次犯行，請求法院分論併罰。

至於陳男另被控在上班或外出期間。持手機另行偷拍其他女同事上班或活動之照片，但因未拍到身體隱私部位，尚屬大眾可見之範圍，不構成妨害祕密或妨害性隱私犯行，不另為不起訴處分。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

