證券劃撥餘額單月大減2,629億元創新高…散戶先跑了還是進場加碼？

11月台股高檔震盪，一項被視為「散戶風向球」的數據出現劇烈變化。央行公布證券劃撥存款餘額單月大減2,629億元，創下史上最大減幅，引發市場關注：散戶是不是先跑了？

央行18日公布11月金融情況，儘管當月平均股價指數仍高達27,464點、續創史上新高，但證券劃撥存款餘額降至3兆6,068億元，單月減少2,629億元。法人分析指出，數字下滑不一定代表散戶撤退，也可能是部分資金轉為進場加碼所致。央行也補充，11月日平均成交值仍有5,316億元、融資餘額升至4,177億元，外資與內資交易比重變化並不劇烈，顯示市場動能仍在。

部分網友解讀為散戶其實還在場內，甚至準備反攻，「散戶要拿超額儲蓄干爆外資了？」、「聰明散戶 法人洗碗」、「現在的散戶體質已變，通常都在高點離場，低點入場」、「散戶要嘎到法人跪地求饒」、「現金變股票啊」。也有人直言台灣資金實力仍強，「台灣人很有錢的 超額儲蓄三兆你敢信 內資超有錢」。

另一派則對數據保持高度警戒，「快逃」、「誰來洗碗」、「不逃難到留下來洗碗嗎」、「應該是大戶跑了」、「散戶先跑了」。也有網友質疑數據時效性，「11月的 落後指標 過期了」，或直指新聞解讀空間太大，「沒新聞自己找故事」、「加個不排除 可能是可能不是講廢話」。

