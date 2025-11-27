證券商攜手wingstars啦啦隊推出2026限量聯名桌曆

▲康和證券跨界攜手台鋼啦啦隊Wing Stars推2026限量聯名精美桌曆。（記者廖美雅翻攝）

【記者 廖美雅／綜合 報導】康和證券再度以跨界攜手中華職棒台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars，共同推出2026限量聯名精美桌曆。桌曆設計兼具美觀與實用，特別針對上班族與投資族的生活節奏打造，讓理財規劃更貼近日常。康和證券表示，棒球是台灣的全民運動，而啦啦隊象徵年輕世代的熱情與團隊精神。此次合作以 「應援你的 2026」 為核心概念，希望藉由應援文化，讓理財更貼近生活，不再只是冷冰冰的數字，而是一種持續累積再爆發的節奏。桌曆設計以上班族與投資族的生活節奏為靈感，兼具美觀與實用機能，以跨界創新的方式推動全民理財運動，鼓勵更多年輕族群培養理財觀念。

2026限量聯名桌曆結合啦啦隊成員的活力形象與康和證券自有品牌角色「fun心仔家族」，以節慶主題設計融入理財小知識。內頁設計貼近生活，包含「開會中」、「休假中」等情境頁，方便上班族依需求翻頁使用，並收錄全球主要股市休市日期與年度理財規劃欄位，兼具收藏與實用性。11月底起限量提供，數量有限，送完為止，索取方式請致電康和證券客服或全台各分公司。