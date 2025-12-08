證券商防詐再升級系列報導-3
為持續精進證券市場反詐措施，證交所舉辦114年度第2屆證券商反詐騙評鑑活動，鼓勵證券商強化宣導，並積極協助客戶識詐、防詐，守護客戶資產，善盡企業社會責任，以下將評鑑活動得獎證券商之反詐心得進行系列報導。
在政府及主管機關努力推動下，多數證券商均成立打詐相關委員會或小組，並由副總經理層級以上之長官督導，除了建立完整詐騙通報機制SOP，內部反詐騙獎懲機制及自行查核機制亦日趨完善，由上至下逐步貫徹防詐文化。檢視證券商評鑑資料，顯示部分證券商已採購美國網路安全公司RSA提供之Fraud Action服務，24小時不間斷偵測包含釣魚網站、偽冒社群粉絲專頁及偽冒APP等，並協助執行下架。此外，證券商積極導入「商用簡訊短碼」，提高簡訊的信任性和可識別性，減少簡訊詐騙的風險。以下分享得獎證券商宏遠證券、國泰證券及群益金鼎證券等3家證券商執行反詐活動成果及心得。
近年臺灣詐騙案件層出不窮，2024年達12萬2805件，財損高達502億元，其中以「假投資詐騙」占比最高，顯示國人金融投資防詐意識亟需提升。宏遠證券致力為客戶打造安全交易環境，制定防詐政策並設立反詐騙專責單位，要求全體同仁積極參與防詐工作，2025年成功攔阻詐騙金額約440萬元，有效阻卻客戶財損。並為深化防詐能量，今年與刑事警察局簽署「反詐騙合作意向書」，建立異常交易通報及情資交流機制，同時申請專屬簡訊短碼「68858」，協助客戶辨識合法訊息來源，降低簡訊詐騙風險。
為持續推動防詐教育與宣導，宏遠證券全年共辦理25場反詐騙講座及內部訓練，參與人數累計2,533人次，員工參與率達97%，充分展現全員防詐決心。此外並舉辦「客戶防詐能力測驗暨抽獎活動」，強化投資人之識詐能力。另針對高齡客戶實施關懷措施，累計關懷人次654人，同時於官網及社群媒體持續發佈防詐資訊，提升客戶警覺與防範意識。
宏遠證券於2024年榮獲證券交易所「反詐騙評鑑活動傑出獎」，今年再度獲得「卓越獎」肯定，展現公司在防制詐騙及金融消費者保護的持續努力。未來將持續落實制度化防詐管理，深化跨機關合作，透過教育訓練與多元宣導，與客戶攜手打造安全、可信賴的投資環境。
為落實企業永續責任，國泰證券在董事會督導下積極推動「防詐、阻詐、識詐」三大反詐行動方針，攜手內外部利害關係人共同構築金融安全守護網。面對新型態「仙股」與網路詐騙層出不窮，國泰證券自主研發大數據客戶交易風險控管系統，當異常交易觸發特定條件時，將即時以電子郵件或簡訊提醒客戶留意。此外，更導入先進站台監控與情資蒐集機制，主動監測並通報偽冒社群、網站及App，幫助民眾遠離詐騙，實現財務健康的理想願景。
除科技防詐外，國泰證券亦長期深耕金融知識普及教育，整合客戶說明會、大專院校營隊、社區關懷及偏鄉送暖等活動，於全台巡迴舉辦「金融教育益起Go」系列課程，推廣正確投資理財與反詐觀念。國泰證券期盼藉由知識普及，提升全民識詐自我防護能力，打造更安全、可信賴的金融環境，落實「BETTER TOGETHER共創更好」的集團精神。
本公司為防制及打擊詐騙危害，預防與遏止詐騙犯罪，保障投資人權益，由董事會主導公司反詐騙政策，在數位方面，透過與資訊廠商之合作，進行RSA偽冒網站及行動應用程式偵測與關閉下架服務，利用廠商提供之偽冒訊息通知，及時向社群媒體進行違法廣告檢舉，減少網路投資詐騙廣告，降低投資大眾被詐騙之管道。另於官網上設置「防詐騙專區」揭露反詐騙訊息，並透過LINE、簡訊或電子郵件發送全體客戶反詐騙訊息，積極配合各主管機關宣導，並活用網路及社群媒體進行宣導。
在實體活動方面，舉辦講座或客說會中，利用該機會向投資人進行反詐騙宣導，提供安全的投資管道。與社福團體深入社區除了關懷高齡長者們外，也透過近距離讓數位弱勢的長者更新防詐資訊。藉由群益金鼎證券品牌日活動，與法務部調查局、台鋼職棒合作，在台北大巨蛋共同向球迷推廣防詐意識。今年度本公司致力於向各不同面相群體的近距離活動，有效讓防詐知識傳播給更多不同群體。
以上訊息由證交所提供
