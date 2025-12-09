證券商防詐再升級系列報導-4

為持續精進證券市場反詐措施，證交所舉辦114年度第2屆證券商反詐騙評鑑活動，鼓勵證券商強化宣導，並積極協助客戶識詐、防詐，守護客戶資產，善盡企業社會責任，以下將評鑑活動得獎證券商之反詐心得進行系列報導。

在政府及主管機關努力推動下，多數證券商均成立打詐相關委員會或小組，並由副總經理層級以上之長官督導，除了建立完整詐騙通報機制SOP，內部反詐騙獎懲機制及自行查核機制亦日趨完善，由上至下逐步貫徹防詐文化。檢視證券商評鑑資料，顯示部分證券商已採購美國網路安全公司RSA提供之Fraud Action服務，24小時不間斷偵測包含釣魚網站、偽冒社群粉絲專頁及偽冒APP等，並協助執行下架。此外，證券商積極導入「商用簡訊短碼」，提高簡訊的信任性和可識別性，減少簡訊詐騙的風險。以下分享得獎證券商臺銀證券、德信證券及新光證券等3家證券商執行反詐活動成果及心得。

臺銀證券

臺灣證券交易所舉辧114年證券商反詐騙評鑑活動頒獎典禮，臺銀證券榮獲114年證券商反詐騙評鑑活動獎項，肯定本公司在防詐宣導與教育的卓越表現。

廣告 廣告

防制詐騙為近年來重要議題，臺銀證券以多元方式推動多項反詐騙宣導作為，秉持「守護民眾資產安全、建構安心金融環境」。除舉辦教育講座，向客戶及民眾介紹最新詐騙手法與防範要領外，亦結合參與外部活動的契機，宣導「識詐、防詐、阻詐」的重要觀念。此外，臺銀證券積極配合主管機關的防制詐騙政策推動，展現公私部門協力合作的防詐決心。

臺銀證券為使防詐理念更貼近人心，由總經理張正康親自領軍拍攝臺灣證券交易所5D反詐騙宣導影片，傳遞「全民防詐、你我同行」的核心精神。同時，臺銀證券贊助公益劇場演出並進行有獎徵答互動，寓教於樂，深化防詐印象。內部亦重視員工教育訓練，特別邀請警察局防詐宣導科警員授課，強化第一線服務人員識詐應變能力。

未來，臺銀證券將持續全力落實主管機關防詐政策，並加強對不同族群民眾的防詐宣導，全面提升民眾識詐能力，善盡金融機構社會責任，共同打造更安全、可信賴的金融環境。

德信證券

近幾年來，詐騙手法推陳出新，券商能做的就是識詐與阻詐、反詐，德信證券配合行政院內政部警政署、金融監督管理委員會證期局以及證券交易所，臺灣集中保管結算所，中華民國證券商業同業公會…等主管機關一同進行反詐宣導。

為了預防客戶被詐騙，德信證券與中正第一分局共同進行反詐騙宣導，並提供最新詐騙資訊讓社會大眾了解，針對新開戶及久未使用帳戶的客戶進行反詐宣導，並全面寄送防詐電子郵件提供簡易測驗供投資人測驗，讓投資人提高警覺避免落入詐騙陷阱。

為有效防範網路詐騙與資安事件，保障客戶權益及公司商譽，並確保符合最新資安要求於114年7月採購相關服務，導入外部「偽冒偵測系統」，廠商提供24HR國內外全網域及應用程式等主動偵測，對於違反主管機關要求之涉詐程式、網域或社交媒體提供關閉下架服務。

反詐騙不只是保護個人，更是維護企業信譽與客戶信任的重要一環。

德信會持續將這份警覺與知識分享給客戶，

讓防詐意識成為我們的日常，建立一個更值得信賴的環境。

新光證券

面對假投資詐騙財損持續攀升，新光證券積極落實多元防詐宣導，董事會亦高度重視金融詐騙風險，並號召各部門發揮「反詐＋1」的力量，結合政策推動，共築安心的投資環境。

為響應主管機關「5D反詐行動」，新光證券在經營管理階層的督導下，成立反詐專責小組，統一規劃反詐行動方案，並於官網建置反詐騙專區，提供最新詐騙手法與防範資訊。公司對內強化員工識詐訓練及通報機制，確保前線從業人員能協助客戶辨識可疑的交易，降低風險；對外則透過EDM、簡訊及社群媒體推播宣導，讓反詐觀念深入年輕族群，同時針對高齡客戶，優化關懷提問與訪談機制，並與地方里長合作舉辦講座及發送「反詐識別力大挑戰」小測驗等，以輕鬆互動方式讓反詐宣導更貼近生活。

本次獲獎顯示主管機關對新光證券積極反詐作為的肯定。未來，公司將持續以創意與行動推進，從線上到實體，乃至每位從業人員，共同守護客戶資產，以暖心服務贏得信任。

以上訊息由證交所提供