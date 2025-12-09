證券商防詐再升級系列報導-5

為持續精進證券市場反詐措施，證交所舉辦114年度第2屆證券商反詐騙評鑑活動，鼓勵證券商強化宣導，並積極協助客戶識詐、防詐，守護客戶資產，善盡企業社會責任，以下將評鑑活動得獎證券商之反詐心得進行系列報導。

因政府持續宣導民眾遇到詐騙案例須儘速查證通報，詐騙相關案例素材日益豐富，證交所透過評鑑活動鼓勵證券商善用素材，對客戶、對員工增加宣導時間。爰此，證券商加強與社區關懷據點、健康中心、兒童之家及偏鄉地區等機構合作，除了對一般客戶，也積極針對高齡長者、弱勢族群、兒童及偏鄉居民進行防詐宣導。值得勉勵的是，證券商強化主動關懷作業，動員從業人員擴大範圍關懷高齡客戶，希望透過一次次的提醒、宣導，讓防詐觀念更深入投資大眾意識，保護自身財產及權益。以下分享得獎證券商第一金證券、兆豐證券及凱基證券等3家證券商執行反詐活動成果及心得。

第一金證券

第一金證券長久以來相當重視防詐工作，以「全員防詐，財產守護」為核心，以「識詐、堵詐、阻詐」三大策略，從源頭的識詐做起，由總經理直接督導防詐專責小組，並設置反詐騙宣導專區、反詐專線及使用專屬簡訊短碼與特碼、拍攝宣導短片等從多面向打擊詐騙活動，做到提前預防與宣導，讓民眾更清楚辨識詐騙而避免受騙。

因詐騙集團的手法層出不窮，我們意識到阻詐工作勢必要與時俱進，因此今年與警政署刑事警察局簽署反詐騙專案合作意向書，後續將加深合作，以即時更新防詐資訊、識破詐騙手法。

資訊防詐方面我們針對釣魚網站、偽冒行動軟體、品牌侵害進行偵測監控，並成功偵測並經通報相關單位成功撤下網站，實體層面，我們今年擴大辦理全台「社區防詐列車」宣導，深入基層鄰里，發揮「第一金證在這里」的公益宗旨，邀請地方民眾參與，發掘較少接觸網路、社群媒體的族群，透過面對面雙向交流，即時為民眾解答疑惑，提升防詐宣導效果。

未來本公司將會以金融業職能，結合實體及線上通路，持續精進各類型防詐活動，全面提升民眾識詐能力，以積極行動落實公平待客原則，守護投資人寶貴的資產，為民眾建構金融安全網而努力。

兆豐證券

兆豐證券連續兩年榮獲臺灣證券交易所反詐騙評鑑「卓越獎」，肯定兆豐證券推動公平待客暨防詐措施之成效及待客如親的服務精神。

兆豐證券董事會十分重視公平待客暨防詐議題，透過督導三道防線的協作，落實推動公平待客暨防詐措施。

董事長陳佩君認為聯防機制是阻詐成效的關鍵，對內宣達全員反詐的觀念，對外與刑事局簽訂反詐騙合作意向書，配合集團建立聯防機制，並且將業務、公益與防詐相互結合，構建跨單位共同阻詐的防護網。

兆豐證券董事會責成公平待客推行委員會統籌推動公平待客暨防詐，由總經理吳明宗督導各部門，持續精進內部防詐機制並強化內部教育訓練，藉由第一線業務人員對於詐騙案件之警覺心與積極應對的態度，展現兆豐證券服務的專業與溫度。未來兆豐證券亦將持續為投資人的資產把關，提供專業、有溫度且值得信賴的金融服務。

凱基證券

凱基證券秉持「公平同理，待客如己」理念，致力打造安全、可信賴的投資環境，並在防詐推動上展現多項亮點。宣導方面，積極拓展多元管道，透過「凱基樂活投資人」YouTube頻道發布反詐影片，強調「5D反詐」原則，並於股務研討會進行宣導，定期提醒客戶辨識資訊真偽，提供「全民防騙」網站連結，並將識詐教育納入員工必修課程，深化防詐文化。

在組織與數位防護上，凱基證券成立專責單位與應變小組，建立跨部門通報機制與事件處理流程，並與警政署刑事局簽署合作備忘錄，推動情資分享與識詐教育。同時導入RSA偽冒偵測、白名單與系統防堵功能，即時預警高風險偽冒資訊，執行下架作業，有效阻斷詐騙訊息擴散。

科技創新方面，凱基證券與 Gogolook 合作，成為首家提供詐騙情資查詢服務的證券商，協助投資人快速辨識可疑訊息來源，另領先同業採用專屬短碼簡訊「68178」，強化通訊安全，確保資訊真實性，並推出一鍵加入聯絡人功能，有效防範釣魚詐騙，展現金融科技在防詐領域的創新應用。

