證券商防詐再升級系列報導-7

為持續精進證券市場反詐措施，證交所舉辦114年度第2屆證券商反詐騙評鑑活動，鼓勵證券商強化宣導，並積極協助客戶識詐、防詐，守護客戶資產，善盡企業社會責任，以下將評鑑活動得獎證券商之反詐心得進行系列報導。

參考警政署自113年8月公布之165全民防騙網打詐儀錶板，114年11月單月全國詐騙財損金額約為新臺幣58億元，相較於113年8月單月財損約138億元呈現顯著下降，顯示政府、周邊單位及民眾共同努力的成果。證交所將持續與證券商共同合作，時刻提醒投資人避免一時貪心而落入金融投資詐騙之陷阱。另一方面，證交所已於公開資訊觀測站建立反詐騙聯防行動專區供證券商分享詐騙態樣，未來將持續進行優化，將建置專屬網站並更名為「證券反詐騙聯防行動專區」，並擴增該專區內容，包含圖文分享與互動式圖表等功能，請大家多加利用。以下分享得獎證券商福勝證券、玉山證券及元富證券等3家證券商執行反詐活動成果及心得。

福勝證券

由於未能搭上113年證交所5D反詐歌曲社群傳唱活動的列車，公司同仁自發性的錄製『愛情的騙子』置於本公司官網提供娛樂兼教育性的影片期盼能加強反詐的參與感。公司也積極舉辦實體反詐騙宣導講座，聘請士林地檢署蔡東利檢察官至本公司對公司同仁、董監事及客戶進行新型態詐騙分享，現場反應熱烈。透過內部教育訓練分享案例、即時將現今發生最新詐騙手法及案例供同仁知悉，提高全員的識詐力。除此以外也積極參與證券交易所與LINE TODAY合作舉辦的「反詐專題聯展」並榮幸於第一波第一輪3/17於LINE TODAY理財專區順利上線。另與證券交易所及聯廣公司合作推出詐騙鬼網站活動，於網站內反詐專區連結進行曝光活動。

本公司反詐騙專責單位不定期因應反詐課題進行會議討論擬訂防詐政策、內部教育訓練、強化公司反詐專區內容、強化防詐客戶關懷、實踐反詐宣導及對新舊客戶進行反詐宣導試題測驗，無論是親訪、電訪及面訪皆積極向客戶進行反詐宣導，當中不乏客戶有不耐煩的情緒，但經由前線、後線的勸說還是願意接受詐騙宣導試題的填寫，踓然不確定宣導的成果如何？但還是盡大家的努力，期許能將反詐意識傳逹給投資人，避免詐騙事件發生。

玉山證券

玉山證券秉持守護顧客資產安全的理念，重視防詐工作並納入公平待客委員會，透過跨部門合作，從通路、資訊及作業三面向構建完善防詐架構，強化風險控管。面對多變的詐騙手法，玉山證券採取多項防範措施，包括Whoscall來電註記，降低顧客受騙風險，並推動防詐宣導及顧客關懷，保障權益。官網設有「詐騙諮詢」專區，提供最新詐騙資訊以提升防詐效果。

為落實普惠金融與友善服務，禮遇高齡顧客優先進線關懷高齡顧客並設專責諮詢人員。金融創新方面，於官網及行動APP推出「ETF投資策略」功能，協助投資人找到專屬配置，並透過股票ｅ指存執行存股策略，提供顧客簡易的理財規劃。海外業務方面，將推出小額債券電子下單平台，擴大投資選擇。玉山證券秉持「心清如玉、義重如山」精神，以顧客體驗為核心，持續優化防詐與服務，打造安全信賴的金融環境，守護投資人資產。

元富證券

台新新光金控旗下元富證券秉持「投資人保護」理念，積極響應主管機關及證券交易所的反詐騙政策，推動多元防詐措施，展現金融業打擊詐騙的決心。

公司將防詐工作提升至治理層級，制定年度計畫並由總經理督導，整合跨部門資源，將防詐意識深植企業文化。元富證券並串聯分公司參與證交所「五Ｄ反詐 舞力鬥陣」活動，拍攝宣導影片並透過社群平台擴大傳播；同時與資訊廠商合作導入 RSA 偽冒網站偵測，及時檢舉可疑網站，降低投資人受害風險。在宣導面，公司透過電子報、海報及講座分享最新詐騙案例與防範技巧，提醒客戶保持警覺。並設立防詐專責單位與反詐專線，提供即時諮詢，成功阻止多起詐騙案件。對高齡投資人，更建立關懷機制，主動聯繫並提示風險，確保資產安全。

今年，元富證券更與子公司攜手警政署刑事警察局簽署「反詐騙合作意向書（MOU）」，透過金融業與執法單位公私合作，展現打詐的決心。未來，公司將持續深化防詐作為，打造更安全的投資環境，守護民眾財產。

以上訊息由證交所提供