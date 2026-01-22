證券大老過世! 證交所前總座朱富春逝世享壽77歲 多家企業重訊公告證實

集保前董事長、證交所前總座朱富春。翻攝自集保96年年報



台銀證券前董座、證交所前總經理朱富春昨天傳出因病逝世，享壽77歲。生前擔任獨董的雙鍵化工、光禹國際及元樟生技紛紛發布異動證實死訊，消息傳出後，證券圈紛紛感到惋惜。

朱富春在國內證券界備份極高，台大經濟學研究所碩士畢業，長年在證交所服務負責研究，後來轉任集保後一路攀升，最後回鍋出任證交所總經理寶座，也出任過集保董事長，退休後擔任知名企業董事、獨董，業界資歷豐富，昨天過世消息傳出各方惋惜。友人轉述朱富春平時無大恙，這次應該是感冒引起身體不適，後來引發肺炎住進加護病房，昨天(1/21)早上離世。

廣告 廣告

朱富春1948年出生，是高雄美濃人，退休後仍常關心美濃公共事物，對當地對弱勢族群頗多照顧。

更多太報報導

半年狂漲180%！英特爾成大飆股「原因曝光」有關3大利多

優格姐姐認婚姻觸礁 簽好離婚協議書稱「不是恨、不是生氣」：是我不要了

【報你知】共生面罩何時用？基隆勇消詹能傑摘面罩「危險留給自己」殉職