證券開戶數再衝新高 數位帳戶年增率探低

國內金融市場出現2種截然不同的成長曲線。最新統計顯示，台股投資熱度升溫，截至去(2025)年底，證券市場累積開戶數達1,376萬戶，年增約55萬戶，續創歷史新高；相較之下，銀行的數位存款帳戶成長動能趨緩，截至去年第3季底，用戶雖有2,739萬戶，但年成長率已降至16.77%，寫下歷年新低。

根據台灣證券交易所資料，台股自2023年起，已連續3年指數年漲幅超過2成，多頭行情延續，投資人前仆後繼進場。到去年底為止，台股累積總開戶數為1,376萬7,825戶，較2024年底提升約55.17萬戶，並較11月底再增約5.35萬戶，開戶人數續攀新高。

進一步觀察去年新開戶結構，以61歲以上族群最多，全年暴增22萬多人，占整體新開戶數比重近4成；其次為19歲以下族群，全年新增9萬4,239人，顯示股市投資人口呈現高齡與年輕族群同步上揚現象。證交所說明，61歲以上開戶數在去年初顯著擴增，部分原因與人口老化及年齡門檻調整有關，並非短期集中開戶所致。

相較股市投資動能逐步擴大，銀行端的數位金融發展則逐漸轉為穩定成長。從金管會資料來看，截至去年第3季底，全體銀行數位存款帳戶合計2,739萬2,795戶，較第2季多90萬3,055戶，季增率為3.41%；年增393萬4,381戶，年升率為16.77%，季增率與年增率雙雙跌至歷年最低。

金管會表示，數位存款帳戶增速趨緩，主要與行銷推廣活動減少，以及帳戶數基期已高有關。相較早期透過高利率與回饋活動快速吸引用戶的階段，目前市場已進入成熟期，帳戶數仍維持向上趨勢，但速度明顯放慢。

從銀行別觀察，數位存款帳戶前5大銀行，依序為台新銀行454.8萬戶、國泰世華315.8萬戶、連線銀行221.9萬戶，第一銀行以212.4萬戶居第4名，永豐銀行則以211.3萬戶名列第5。至於3家純網銀帳戶數合計303.7萬戶，季升4.35%，高於全體銀行平均水準。

