證實久沒聯繫舊情人 李鴻源撇談高金素梅遭搜索：不清楚這件事

國民黨智庫副董李鴻源（圖）針對立委高金素梅遭搜索案撇稱彼此「很久沒聯絡了」。（圖／黃耀徵攝）

國民黨智庫副董事長李鴻源今（10）日表示，自己與立委高金素梅「很久沒聯絡了」，被問到高金素梅辦公室與住處被搜索，李鴻源則強調「不清楚這件事」。

立委高金素梅（圖）被控涉及以人頭詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領一處社團法人補助款而使得辦公室、住處遭搜索。（圖／CTWANT攝影組）

調查局與北檢今天早上持搜索票先搜索高金素梅位在陽明山的北市住家，後向立法院方通知搜索範圍後，待高金素梅助理出現，旋即連同國安人員在立院保警戒護下搜索立法院高金素梅研究室，據傳是涉及人頭詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領一處社團法人補助款等案件。

國民黨副主席蕭旭岑（圖）針對立委高金素梅遭搜索案怒稱「民進黨司法追緝傳聞滿天飛」。（圖／黃耀徵攝）

而高金素梅與李鴻源其實在政壇曾有一段情，2006年左右已婚的李鴻源擔任台北縣副縣長時，兩人多次被直擊出雙入對一起打網球、看演唱會，甚至同遊對岸北京，這段關係因涉及知名政治人物緋聞而被議論紛紛，據傳源頭是那時還沒解編的特偵組監聽其他政治人物涉案時，意外錄下兩人的親密對話，更讓這段戀情蒙上一層政治陰謀論面紗。

而2011年初李鴻源在前總統馬英九政府接任公共工程委員會主委時，面對質詢便親自證實雙方已經分手，後頭兩人雖多次在立法院質詢台上正面交鋒，但皆行禮如儀維持專業互動，李鴻源則說「平常心」對待即可。

如今高金素梅辦公室遭到台北地檢署突襲搜索，接著她被帶往調查局國家安全維護工作站訊問，比起立法院長韓國瑜、立委羅智強等人高聲力挺，李鴻源今天連同國民黨副主席蕭旭岑聯袂召開「國共兩黨智庫論壇成果記者會」時被問到高金素梅的近況，坦言「對不起，我們很久沒聯絡了」，而被進一步詢問是否會去關心高金素梅時，李鴻源重申「我不清楚這件事情」，反而一旁蕭旭岑怒批「民進黨的司法追緝傳聞很多」可見李鴻源似有意撇談高金素梅消息。

CTWANT提醒您：未經有罪判決確定者，皆應推定為無罪。

