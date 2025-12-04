證實了！台中第3家好市多落腳台中精機舊廠

好市多costco美式賣場。廖瑞祥攝



台中市都委會2日通過台中精機廠股份有限公司遷廠都市計畫變更案，委員會決議修正後通過，後續將依規提報內政部都委會續行審議。該址極有可能成為美式賣場Costco在台中的第三處基地。

市長盧秀燕4日指出，好市多已經透過地主（精機）提出用地審查，不過，此案後續將送交內政部審議，若順利通過，該址極有可能成為Costco在台中的第三處基地，最後結果仍得由好市多官方宣布。

舊廠原址土地面積約3.21公頃，位於大肚山科技走廊、鄰近台灣大道上未來捷運藍線B9、B10場站周邊。市政府經發局表示，市府與台中精機持續就用地設置整體規劃、進出口人流動線及交通動線等影響進行討論，並多次接洽拜訪Costco，推動該地為台中第三家店潛在用地。

廣告 廣告

另據申請單位表示，該址將爭取作為台中市第三家Costco賣場，未來將可為台中海線地區及西屯等地區，帶來強勁的經濟繁榮與就業機會。

好市多4日表示，好市多持續透過展店與全球採購來降低成本、回饋會員，這是公司一貫且長期的方向。未來也會積極評估合適據點，並依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業。台中共2間店，分別是台中南屯、北屯店；台中南屯店為全台店王

台中精機舊廠。台中市政府提供

發稿時間12:51 更新時間13:09(好市多官方說法)

更多太報報導

林倪安IG一動作回應高志綱緋聞 超狂身分！服飾CEO兼副總、拍過性感寫真

男不滿女友被性騷！南下尋仇「砍死河智媛老闆」被依傷害致死起訴

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生