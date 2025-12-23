證實了！樂天女孩正式畢業 她親口認了自嘲「失業」粉絲不捨祝福

娛樂中心／綜合報導

「青埔趙露思」芷軒證實離開樂天女孩畢業。（圖／翻攝自IG @zhixuan0803）

樂天女孩明年球季傳出再次上演「逃走中」，包括「虎牙甜心」陳伊、丘薆、芷軒（ZX）、身陷富商小三傳聞的Dora，和約滿不續約的嘎琳，5位本國籍女孩今（23）日爆出未獲得續約，樂天桃猿球團對此也做出回應。就在外界揣測不斷之際，被點名的芷軒稍早也貼出一則影片證實「已經畢業邁入下一步。」

芷軒將樂天自己的人形立牌讓給粉絲後當場去超商做愛心捐款。（圖／翻攝自IG @zhixuan0803）

「寶藏女孩」芷軒有「青埔趙露思」稱號，在樂天球團第3年，她率先透過社群平台Instagram上傳一段影片，間接證實自己已告別樂天女孩身分，並坦然表示「已經走到下一步」。她語氣輕鬆卻也帶著轉折的意味，直言：「雖然我現在失業了，但我還是會盡自己的能力幫助這個世界，希望有能力的人也能一起幫忙。」笑稱自己剪影片剪了一個小時，手機還一度「罷工」，自嘲又真誠。

芷軒以ZX為藝名將朝饒舌歌手夢邁進。（圖／翻攝自IG @zhixuan0803）

影片中，芷軒提到一段極具象徵意義的告別行動。她表示，自己「已經畢業了」，決定將這件對她而言，別具紀念價值的樂天人形背板以3000元成交，讓給真正珍惜它的人，雖然失業了，她仍將這筆款項前往便利商店完成捐款。芷軒感性回憶，當初是粉絲花了不少錢替她標下送給她的重要里程碑，但如今她選擇放手，象徵正式邁向人生新階段，「我要走到下一步，成為真正的自己。」



芷軒從樂天女孩舞台畫下句點，不少粉絲紛紛不捨祝福，「不捨妳離開球場，但我知道妳是往夢想跟目標前進，祝妳未來一切順利」、「芷軒未來大紅大紫，成為超人氣歌手」、「繼續走花路你可以的！」接連被週刊爆出女孩離隊消息，樂天桃猿球團稍早接受《三立新聞網》詢問時，依舊表示「女孩們的明年度合約目前在確認階段，實際結果將在明年球季開始前公布。

