證實了！鄭麗君赴美磋商關稅 會後宣布共識內容

行政院臺美經貿工作小組昨（14）日表示，由行政院鄭麗君副院長與行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表率領的談判團隊，已於昨日晚間啟程赴美，將與美方展開第六輪實體磋商。此次會談我方設定了四項關鍵談判目標，目的在深化雙方經貿關係，拓展臺灣產業國際實力。

赴美談判四大關鍵目標

1.爭取雙邊關稅進一步對等調降，並確保關稅待遇不疊加最惠國待遇（MFN）關稅。

2.爭取美國232條款對半導體、半導體衍生品及其他相關產品的關稅豁免或最優惠待遇。

3.深化「臺灣模式」與美國供應鏈的融合，以延伸及擴展臺灣科技產業的全球實力，並促請美方提供我國業者更友善的投資環境。

4.促進臺美貿易平衡，並形成全球AI供應鏈的戰略夥伴關係。

行政院臺美經貿工作小組指出，本次磋商後，臺美雙方可望對外宣布雙邊達成共識的具體成果。後續，我方將另擇期與美國貿易代表署（USTR）簽署臺美貿易協議文件，此協議文本將依照法定程序送交我國國會審議。

針對美國白宮於美東時間1月14日公布的半導體關稅政策，行政院臺美經貿工作小組說明，我方已與美方就232條款下的半導體及其衍生品關稅優惠待遇進行多次討論並達成共識。本次赴美磋商，也將針對此共識與美方進行最終確認，並在會後對外說明。

