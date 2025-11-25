證實前資深副總羅唯仁帶機密跳槽英特爾涉洩密 台積電提告

台積電前副總羅唯仁涉洩密，台積電今（25）天向智慧財產及商業法院提出對羅唯仁的訴訟。（圖：工研院提供）

台積電前資深副總經理羅唯仁遭爆今年7月退休前打包帶走2奈米先進製程等資料，並於上個月赴英特爾任職。台積電今（25）日向智慧財產及商業法院提出對羅唯仁的訴訟。這起訴訟是根據羅唯仁與台積電之間的聘僱合約、他任職期間簽署的競業禁止同意書，以及營業秘密法等相關規定提出的。

羅唯仁自民國93年7月起在台積電工作，曾擔任副總經理，於103年2月升任資深副總經理，並於114年7 月27日正式退休。羅唯仁113年3月被調任至「企業策略發展部」擔任資深副總，這個部門主要是董事長與總裁的諮詢單位，並不負責研發部門的管理工作。

然而，羅唯仁在轉任後仍要求研發部門召開會議、提供資料，以了解正在進行及未來規劃的先進製程技術。羅唯仁在任職期間已簽署保密條款及離職後競業禁止條款。台積電法務長方淑華在114年7月22日的離職面談中特別提供提醒信函並向羅唯仁說明離職後的競業禁止義務。

羅唯仁當時聲稱，離職後將至學術機構任職，並未告知將加入英特爾公司。然而，羅唯仁離職後隨即加入英特爾擔任執行副總裁（EVP）。台積電表示，羅唯仁高度可能使用、洩漏、提供或轉移台積電的營業秘密與機密資訊給英特爾，因此台積電決定採取法律行動，包括要求違約賠償。