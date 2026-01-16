證實劉世芳致電協調市警局人事 蔣萬安強調治安不中斷

台北市長蔣萬安。（邱芊攝）

台北市警察局長李西河屆齡退休，傳出內政部長劉世芳15日親自致電台北市長蔣萬安溝通警局人事，懸缺則將由高雄市警察局長林炎田接任，預計1月20日上任。台北市長蔣萬安16日也證實昨已跟劉通過電話，強調已要求警察局同仁堅守崗位，不會有治安空窗期。

蔣萬安今出席115年度市長與松山區里長有約，被問及傳出劉世芳昨晚親自致電溝通警局人事，有感受到誠意嗎？蔣萬安證實，劉世芳昨有跟他通過電話，接下來就等警政署正式發布人事。

蔣萬安也說，他已要求警察局同仁持續堅守崗位，一定努力持續推動各項的警政業務，絕對不會有治安空窗期。

