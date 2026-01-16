證實劉世芳致電談北市警局長人事 蔣萬安：不會有治安空窗期

台北市長蔣萬安。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

台北市警察局長李西河今（16日）屆齡退休，內政部長劉世芳傳出昨親自致電台北市長蔣萬安溝通新警察局長人事，將由高雄市警察局長林炎田接任，預計1月20日上任。蔣萬安受訪證實，與劉世芳通過電話，並強調自己已要求警察局同仁堅守崗位，不會有治安空窗期。

蔣萬安上午出席松山區「與里長有約」，會前接受媒體堵訪，被問到是否劉世芳昨天致電溝通北市警察局長人事，是否有感受到對方的誠意？蔣萬安說，劉世芳昨天與他通過電話，目前就等警政署正式人事發布。

廣告 廣告

現場媒體追問，是否會擔心交接空窗期，治安恐受影響？蔣萬安回應，他已要求警察局同仁堅守崗位，一定努力持續推動各項警政業務與守住治安，絕對不會發生有空窗期的情形。

另有媒體詢問，怎麼看有命理師李靜唯預言蔣萬安2026年能量強勁，將從溫和持重的大象，逐步轉化為能以德服人的獅子？蔣萬安聽聞後僅笑說，「我是魔羯，二寶才是獅子，呵呵」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鄭麗君：台灣是全球第一個在美國232條款取得最優惠待遇

徐國勇嗆蔣萬安：早就有10個縣市營養午餐免費、不會慚愧嗎？