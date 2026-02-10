證實北市府明天應可與輝達簽約！ 李四川：簽約後會跟大家報告未來動向

台北市 / 查厚葦 綜合報導

輝達（NVIDIA）確定落腳北士科，進駐北士科剩下議價及簽約最後一哩路，輝達執行長黃仁勳近日訪台接受訪問時表示，會再度返台與台北市政府進行簽約，外界好奇究竟輝達何時與北市府簽約？對此， 台北市副市長李四川今（10）日上午市政會議前受訪時透露，明天應該可以簽約。

針對何時和輝達簽約一事？李四川稍早受訪時說，上週五下班前大概把所有合約送到美國輝達，今天算是輝達的星期一，到現在還是相當順利，明天應該可以簽約。媒體追問是否由李四川代表市府簽約？李四川則表示，形式的部分還是尊重輝達的建議。

媒體關心問到李四川今年會在哪邊過年？擔心這是否是他的最後一場市政會議？李四川則表示，往例過年都是回南部，也許會回小琉球，結束後再回來；等輝達明天如果合約簽訂，「我會做所有決定會和各位報告」。





