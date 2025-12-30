證實參選雲林 劉建國「談挑戰張家」：不畏懼任何對手

雲林縣 / 綜合報導

民進黨將由誰來出戰2026雲林縣長選舉，立委劉建國30日在廣播節目中，鬆口證實將由他出馬，並認為高機率會碰上跟張麗善同樣屬於「雲林張家」的張嘉郡。劉建國坦言，張家在雲林地方上的影響力確實很大，雲林縣總共43席議員扣除民進黨10席，剩下33席議員幾乎都跟張家靠攏，面對艱困選情，劉建國說他不畏懼任何對手，會全力以赴，對此張嘉郡低調沒有回應。

主持人黃暐瀚VS.立委（民）劉建國說：「你還是要繼續面對張家就對了？沒有錯。」口中的這句肯定，就是把選戰的對手放眼在擁有雄厚資源的雲林張家，雲林民進黨籍立委劉建國，在廣播節目訪談中，大談2026年縣市長選戰，鬆口證實會獲得黨內提名參選雲林縣長，但對手大機率是準備接班參選的國民黨不分區立委張嘉郡，劉建國坦言對手實力堅強但他並不畏懼。

廣告 廣告

立委（民）劉建國說：「面對選戰不管對手是誰，我們不畏懼任何的對手，也不畏懼張家，最主要是要人民有這樣的共識，由誰來擔任可能把這樣不好的狀況去改變。」這條看似即將要跟張家對抗的選戰，確實不好走，以雲林縣在地市議員分布來看，總共有43席，但民進黨只拿到個10個議員席次，不到4分之一，雖然國民黨更少只有9席，但剩下的24席包含無黨籍在內的民代，劉建國認為靠攏張家的人佔了大多數。

立委（民）劉建國說：「幾乎都是靠攏張家的，不管是國民黨，不管是無黨，全部都是靠攏張家。」國民黨這邊，至今還沒有提名雲林縣長參選人，但熱門人選張嘉郡，對於劉建國再次加入縣長選戰， 每個有意參選縣長的人都要對鄉親負責 ， 平常有沒有在做事 ， 有沒有在為民發聲 ， 相信雲林鄉親都看在眼裡 ， 一定會做出一個最適合雲林未來的選擇。

就算張家在地方上有相當大的影響力，但雲林縣長這一仗還是得打，劉建國以擔任多屆雲林縣立委的經歷，除了農水路等建設的爭取，同時也放眼在雲林的醫療建設提升居民生活品質，靠著自身打拼，希望能在2026扭轉地方執政局勢。

原始連結







更多華視新聞報導

民進黨選對會建議 徵召劉建國參選2026雲林縣長

雲林縣長戰！劉建國：沒選擇戰場權利 張麗善：奉獻在哪

賴清德懇談20分鐘成參選契機？ 劉建國：全力以赴

