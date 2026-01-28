證實台中豐原蛋雞場爆禽流感 盧秀燕令全面撲殺7千隻雞

台中市長盧秀燕今證實市內一處蛋雞場確診禽流感疫情。（資料照片／王侑聖攝）





台中市豐原區一處蛋雞場近日驚傳大量雞隻異常暴斃，台中市長盧秀燕今（28日）證實，經農業局採樣後，已確認為禽流感陽性，將對場內7000多隻雞進行全片撲殺。至於已流出的雞蛋也將追蹤下架銷毀。

針對台中蛋雞場傳出禽流感，盧秀燕今說明，市府接獲通報後，已立即啟動防疫機制，除了全面消毒該案場，針對該場的工作人員及人車進行嚴格管制；同時追蹤該場流出的雞蛋，進行下架銷毀；目前市府也緊急成立前進指揮所，將對案場約7000多隻雞在這1、２天全面撲殺。盧秀燕指出，台中市境內共有171個養雞場，目前全台已有數個縣市傳出禽流感疫情，台中農業局將展開全面訪查與宣導，嚴防疫情擴散。

廣告 廣告

台中市農業局長李逸安表示，該案場業者在發現1700雞隻死亡後，未依規定主動通報，甚至自行掩埋雞屍。針對隱匿疫情及違法處置行為，市府將依《動物傳染病防治條例》重罰新台幣5萬至100萬元罰鍰，並不予撲殺補償。

農業局說明，目前該案場已完成初步消毒，雞蛋流向部分則已與衛生局橫向聯繫，將比照芬普尼「毒蛋」事件追蹤處理。台中衛生局長曾梓展表示，該蛋雞場主要透過網路自行銷售，衛生局正全面清查相關販售通路，呼籲民眾食用雞肉或雞蛋時務必「完全煮熟」，以降低感染風險。至於業者供稱1700隻死雞均就地掩埋於場內、並未外流，市府也正追查是否屬實。（責任編輯：王晨芝）

更多上報報導

彰化芬普尼毒蛋抽驗結果出爐 首波15場牧場「均未檢出」

芬普尼毒蛋流向「新北和台中」追不回 石崇良：本周已擴大稽查

毒蛋外流台中35家下游名單公布 知名早餐店及超人氣行旅全遭殃