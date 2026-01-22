證實台灣參與F-16設計「分潤6千萬美金」 胡振東：我是專案經理

前美國國防部官員胡振東接受《鏡爆又怎樣》節目專訪，透露台灣曾參與F-16戰機設計，且分潤拿到6千萬美金。（圖／翻攝《鏡爆又怎樣》直播）

前美國國防部官員、退役美國空軍中校胡振東接受《鏡爆又怎樣》節目專訪，透露台灣曾參與F-16戰機設計，還分潤拿回6千萬美金。談起這段往事，他笑說「這是很好的故事，我正好是專案經理。」

胡振東1956年在台灣出生，就讀建國中學一年級時就隨家人移民美國。1977年加入美國空軍，後來進入美國國防部工作，也曾被派往美國在台協會（AIT）任職。

胡振東接受《鏡爆又怎樣》節目專訪，被主持人邱銘輝問到台灣是否曾參與F-16戰機研發？胡振東笑說他正好是專案經理，確有此事。

胡振東說，以前F-16戰機不管ABCD型號，顯示器都是黑色螢幕、綠色的線，不是彩色的，而製造廠商洛馬想做彩色的，就問台灣願不願意參加研發？台灣說好，而另外一個國家是埃及。後來研發出來，F-16戰機螢幕就換成彩色。

胡振東指出，挪威、丹麥、荷蘭等很多購買F-16的歐洲國家，都想換成彩色顯示器。他叫一個空軍的律師出席一場這些戰機使用國的會議，去提出要求給錢，告訴那些國家你買了幾架飛機就要給台灣多少錢，起初那些國家不願意，但後來還是答應了，最後台灣拿回6千萬美金。

胡振東也笑說，因此，中華民國空軍給他一個勳章。

被問到當初台灣在研發上投資多少錢？胡振東表示他忘記了，不過幾乎大部分的錢都拿回來。「是很好的投資」。



