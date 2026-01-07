證實回台坐月子！汪小菲妻馬筱梅曬嬰兒房「洩寶寶性別」 網瘋猜1答案

記者蔡維歆／綜合報導

網友猜馬筱梅懷兒子。（圖／翻攝自抖音）

大S前夫汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）結婚將滿2年，也準備迎來兩人的第一個孩子，即使馬筱梅挺著巨大孕肚，依舊跟著汪小菲到處跑，不時開直播與網友互動。日前馬筱梅提到生產前的準備工作，所有事自己都已經處理完畢，並證實將回台坐月子。網友從她的影片中發現兒童房的布置以藍色為主，以及嬰兒服的顏色，猜測她懷了兒子。

汪小菲即將當爸。（圖／翻攝自微博）

馬筱梅日前直播透露預備生產的近況，提到將會回台灣坐月子，因為汪小菲時常出差，無法長時間陪在自己身邊，也無法一直待在月子中心，加上在台灣有家人、朋友可以照料，只是她現在主要在北京生活，所以等休息完還是會帶著寶寶一起到北京。

她進一步補充，其實生產後的東西都由自己準備，包含預約月子餐、月嫂、月子中心等，甚至省略到月子中心參觀的步驟，連汪小菲也不清楚細節。她也稱讚肚子裡的寶寶很懂事，不會亂鬧，沒對她造成太大的負擔。現在的體重則來到51公斤，已經重了7公斤。至於胎兒的活動力，馬筱梅說寶寶每天都很活潑，尤其吃了甜食之後更活潑，「我每天要喚醒他的時候，都是吃一口甜的，他就醒了」，看來她對孕婦生活還很能適應。

