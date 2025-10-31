證實坣娜「肺腺癌病逝」！猶太富商老公悲痛曝遺願：在我懷裡平靜走了
記者林汝珊／台北報導
資深歌手坣娜多年來她飽受紅斑性狼瘡與車禍後遺症折磨，卻始終以堅毅精神與溫柔嗓音，感動無數樂迷。本月16日病世，享年59歲，消息曝光後，演藝圈震驚不已。稍早猶太富商老公薛智偉也發聲了。
坣娜2017年與身家逾280億的猶太富商薛智偉結婚，薛智偉發聲表示：「我的愛妻，⼤家喜愛的坣娜已於2025年10⽉14⽇下午因肺腺癌離開我們。我尊重並遵從她⽣前的意願，依照猶太教習俗，於48⼩時內完成⼟葬，10⽉16⽇將其安葬於⾦寶⼭的家族猶太聖殿中，將來我亦會於此與她相伴」，並感謝外界關心。
丈夫透露，坣娜在2021年演唱會後出現咳嗽症狀，因疫情關係延遲就醫，直到同年12月確診為肺腺癌第四期，「坣娜雖身體抱病，仍維持自律生活，天天早起、練瑜伽，並用平靜的心看待生命，總是那麼溫暖、善良，還常鼓舞我們，讓身邊的人都忘了她正面對病痛。」
他感性表示，兩人幾乎24小時相伴，不論生活或工作都一起面對，「如今回想，我感謝上天給了我們這樣的恩典，也讓我們有時間好好道別。」他也提到，坣娜離世前三個月身體明顯虛弱，最後選擇居家安寧方式走完人生，「那一天，我在床邊緊緊抱著她，直到她平靜地離開人世。」一字一句充滿思念。
