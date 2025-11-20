證實患憂鬱症！羅志祥坦言「低谷時看清誰離誰留」：我搞砸當然得承擔





「低谷時，誰離誰留，一切都很真實」！一場前任「毀滅式分手」感情風波，讓影視歌三棲的羅志祥（小豬）道出悔悟人生的體悟：「我搞砸的，我當然得承擔」，如今他不僅體會什麼是「牆倒眾人推」，也更懂得感謝生命震撼教育教給他的一切：「很多危機在事後才發現，它其實是來救你的」。

羅志祥罕揭「感情風波」心路歷程

羅志祥近日出書以自白方式揭露人生感悟歷程，除了透過《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》書中回顧過往起伏，陪媽媽努力對抗阿茲海默症之際，不敢相信自己竟然也被醫生告知「微笑憂鬱症（Smiling Depression）」。近日他更罕見接受《鏡報》訪問時透露，昔日感情風波導致人生跌落谷底從此巨變，讓他上了寶貴的一課。

羅志祥罕揭「感情風波」心路歷程：很多危機在事後才發現，它其實是來救你的。圖片來源：FB@羅志祥 SHOW

「低谷時誰離誰留，一切都很真實」

羅志祥提到2020年帶給他的震撼教育，感情爭議讓他歷經包括「泳池極樂趴」、「神秘友人爆料」等傳言，甚至有不認識小模也加入「落井下石」行列，稱被小豬帶往歐洲旅行、還有人說被他潛規則等，離譜指控排山倒海，讓他從此領悟「一個人好的時候，大家看到的永遠是他最好的一面；但當你不好的時候，他們也只看得到壞的那一面」、「低谷時誰離誰留，一切都很真實，那一刻我才發現，原來以前看到聽到，很多都是假的」。

「我搞砸的，我當然得承擔」

羅志祥也坦言「我搞砸的，我當然得承擔」，生命經歷的苦痛震撼教育，教會他學習感恩：「很多危機，事後才發現，它其實是來救你的」，更懂得把注意力放在生命當下需要專注的人事物。他分享自己成為經紀人孩子「乾爹」的喜悅、領養毛小孩重新感受「活著」的意義、接觸高爾夫球收獲真心朋友等，這些累積而成的新養分，都蛻變成嶄新生命能量。

羅志祥如今可以更能坦然面對自己，回望當年人生教訓，湧現更多的感謝視角面對，甚至勇敢透過出書與受訪時刻，告白自己經歷的「憂鬱症狀態」，努力尋找生活當下正軌節奏，希望透過自身經歷與大家共勉，若有人能因此收獲受益，他也會感到欣慰。

