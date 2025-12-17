證實收到內政部回函 高虹安：明天回市府上班
新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費遭停職後，二審改依偽造文書判刑6個月，貪污罪撤銷，新竹市政府昨向內政部申請復職，高虹安今（12/17）表示，已經收到內政部復職函，明天就回市府報到上班。
高虹安一審被依貪污罪判刑7年4月，市長職位被停職，昨二審大逆轉，貪污部分改判無罪，僅依偽造文書罪判6月徒刑，新竹市府稱昨一早就提出高虹安的復職申請，內政部長劉世芳表示，昨天下班時有接到新竹市府來函，依據《地方制度法》第78條，公文正在簽辦當中，若完成簽辦程序就會很快。
民眾黨主席黃國昌稍早質疑，當時高虹安一審被判有罪時，內政部12萬火急、在最短時間宣布高虹安停職，現在要復職卻慢吞吞，「劉世芳是在睡覺嗎」？
高虹安表示，今天下午3時許，新竹市府已收到內政部准予復職回函，明天上午她就會回市府報到上班，將過去對市民承諾的施政政見，依序落實兌現。
新竹市政府也證實，已於今日下午收到內政部函文傳真，依據《地方制度法》第78條第2項之規定，准予市長高虹安復職。
