證實新竹市長選舉禮讓高虹安 鄭麗文：現任優先，又確定沒事

記者周志豪／台北報導

明年新竹市長選舉國民黨與民眾黨將藍白合作，藍將禮讓出身民眾黨的現任市長高虹安。國民黨主席鄭麗文傍晚受訪時證實，原先的確有默契，針對現任優先，高是現任，又確定沒事，是符合原則。

至於宜蘭縣與嘉義市縣市長選舉藍白整合，鄭麗文說，都在積極進展中，國民黨內部一定先協調，沒辦法就再以內參民調協調，再不成就進入初選決定國民黨的人選，不會一直拖，但要按部就班，確定人選就進入藍白整合機制。

鄭麗文表示，若有人選相爭不下，就走初選，有些選區難免，有一個公開公平遊戲規則，初選也有利選後團結與整合。

