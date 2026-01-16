證實斷聯師父張菲多年！胡瓜首公開出面不忍了 鬆口「關鍵主因」
記者蔡維歆／台北報導
胡瓜號召的2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場3月21日、3月22日將在臺北流行音樂中心舉辦，本次捐贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，許多資深藝人包括余天、黃西田、李翊君等都共襄盛舉，近來李千娜也加入表演力挺。被問有意邀約師父張菲嗎？胡瓜也鬆口了。
提到淡出演藝圈許久的張菲，胡瓜今出席新節目記者會透露張菲現在過著閒雲野鶴的生活，要復出可能很難，有約他上節目？他直言：「我約他有什麼用？我們兩個薪水加起來，沒人養得起。」他也不敢約大哥出來響應公益《藍寶石大歌廳》，認為價錢不好談。 被問上回見到師父張菲是何時，胡瓜幽默回：「台灣光復。」
而胡瓜《週末最強大》新節目今也宣布加入三位歌唱班底曾心梅、邵大倫、林俊逸，胡瓜樂見其成說：「我在想現在綜藝節目，要有一些班底才能繼續維持，所以希望新的生力軍加入，編曲也拜託孔鏘老師，讓歌壇活絡也是好事，他們選想要唱的，我們沒有限制，短劇就交給亞蘭。」
