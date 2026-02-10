證實明天與輝達簽約 李四川曝未來動向：簽完約會說明我的決定

李四川證實明天與輝達簽約。圖為先前畫面。（鏡報董孟航）

輝達台灣總部落腳北士科，簽約進度也備受矚目。台北市副市長李四川今（10日）表示，明天應該就可以簽約。另外，關於2026選舉的部分，他則說，輝達如果簽約完了以後，「我會告訴我的決定」。

與輝達簽約的進度？

關於與輝達簽約的進度，李四川今天出席市政會議前受訪表示，北市府上禮拜五下班前，已經將所有合約送到美國輝達總部，今天是他們的禮拜一，到現在為止，進度還是相當順利，明天應該可以簽約。至於形式的部分，他說，是尊重輝達的決定。

即將宣布選新北市長？

記者也提問，李四川日前出席板橋里長聚餐，與新北市長侯友宜同桌聊了什麼？李四川表示，每年板橋的里長聯誼會都會邀他去，去年他也有參加。他說，有跟侯友宜就市政的部分請教，「他的政績是值得我來學習」。

李四川也說，這段期間從所有的民調可以得知大概新北市民對他支持，自己非常的感謝，「我想輝達如果簽約完了以後，我會告訴我的決定」。

