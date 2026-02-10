證實有先收到北檢搜索高金素梅通知 韓國瑜籲檢調「勿當政治打手」

七連霸的無黨籍山地原住民立委高金素梅，今（10）天早上驚傳住處與立法院辦公室都被檢調搜索，檢方先到她陽明山住處後，又直驅立法院辦公室進行蒐證。台北地檢署證實，高金素梅涉嫌詐領助理費、補助款等案件，將依反貪污治罪條例等罪嫌偵辦。

立法院長韓國瑜出席活動前也特地說明，台北地檢署來搜索高金素梅「程序上是完備的」，檢察長有先打電話給立法院秘書長，稱要搜索高金素梅的辦公室，接著秘書長就打電話給他了。之後檢調單位在立法委員、立法院人士的陪同下，進到高金素梅的研究室，這程序上是沒有問題。

但韓國瑜還是幫高金素梅講話，他說二十多年高金委員在立法院的表現，可以說是「原住民的捍衛者」，問政非常的認真，且只要原住民的所有權益，高金委員可以說是「一女當官、萬夫莫敵」。

韓國瑜相信高金素梅是經得起檢驗，他尊重檢調，但也希望對於高金委員，以及立法委員所有的調查必須要公正，「如果立法委員的人權都不能保障，那小老百姓就更辛苦了」。他再一次呼籲檢調單位，在執行公權力的同時，也要保有高貴的靈魂，「千萬不要當政治的打手」。

責任編輯／施佳宜

