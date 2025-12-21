證實本周提案彈劾賴清德 黃國昌：依法邀賴列席說明、全台辦彈劾公聽會

立法院藍白黨團上周召開記者會表示將彈劾總統賴清德，民眾黨主席黃國昌今（21）日說，將依照立法院職權行使法規定，邀請賴清德以被彈劾人身分列席說明，並在全台舉辦公聽會後，再進行表決程序。

黃國昌說，彈劾文上周五民眾黨團就已經全部簽署完畢，也正式送給議事處了，周二就會排入程序委員會，周五會提出整個彈劾程序的草案，包括了全院委員會什麼時候召開、怎麼進行，這一兩天他跟國民黨立委羅智強密集討論。

黃國昌指出，這場彈劾賴清德違憲的程序，大家非常慎重的看待，在立法院會先召開公聽會，也會邀請賴清德依照立法院職權行使法的規定列席說明，請賴清德注意，這不是邀請他來進行國情報告，是依照立法院職權行使法的規定，請他已被彈劾人的身分列席說明。

黃國昌嗆，提醒賴清德不要誤會了，可以請被彈劾人列席說明的這個條文跟新國會一點關係也沒有，是賴清德自己在當立法委員的時候就通過的條文，不知道賴清德到時候會不會又說這個條文違憲，稱立法院沒有資格邀請他列席說明，然後那5位大法官趕快急著出來幫賴皇帝洗地，民進黨政府現在做什麼沒有下限的事情，都不會讓他感到驚訝。

黃國昌表示，但是他要訴諸的，一定要讓人民知道台灣人幾十年來爭取到的民主自由法治，如何在賴清德短短執政1年多的時間就被糟蹋到體無完膚，因此，在排定議程裡面，會在全國各地舉辦公聽會，由立法院依照立法院職權行使法相關規定舉行，在台灣每個縣市、每個社區、每個角落舉辦彈劾總統的公聽會，等到所有公聽會舉辦完畢以後，才會正式進行投票表決的程序，因為要清楚的讓人民知道為何彈劾，這個道理，一定要說清楚。

