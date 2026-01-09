證實死訊！藍大咖今逝世 曾助韓國瑜選總統

▲曾在韓國瑜競選總統時出任競選總部副總幹事的國民黨前中常委姚江臨，今（9）日逝世，享壽75歲。（圖／取自陳克威FB）

[NOWnews今日新聞] 曾在韓國瑜競選總統時出任競選總部副總幹事的國民黨前中常委姚江臨，今（9）日逝世，享壽75歲。姚江臨1950年生，也曾任台灣電力工會理事長、台電勞工董事等，國民黨青年部前主任陳克威證實消息表示，「辛苦了，走完人生這條路，不得不給您奇幻的人生熱烈的喝彩，親朋好友們，一起懷念並熱鬧地陪國民黨最機車的中常委，下臺一鞠躬。」

陳克威在臉書發文表示，有次陪姚江臨抽菸時，不經意的問姚，國民黨一再讓姚失望，為何這麼挺國民黨？為何始終不離不棄？「記得您吐了口菸～告訴我，或許骨子裡DNA就是國民黨！」

陳克威指出，自己不是工會體系出身，但卻跟著一位生於草根長於基層的勞工運動者，學習什麼是政治參與，讓他知道原來處廟堂之高的國民黨高層，也有這樣一位永遠穿布鞋騎機車開常會的中常委。

陳克威透露，每次只要有公開致辭場合，就會看姚江臨不斷練習與修稿，雖然最後上台，姚江臨也是不照稿致辭 ，甚至嚴重的台灣國語讓台下也有聽沒有懂，但姚江臨特殊的人格魅力與肢體動作，還是能擄獲全場的掌聲。

陳克威表示，「辛苦了，走完人生這條路！不得不給您奇幻的人生熱烈的喝采，知道您喜歡熱鬧、喜歡大家注意到您，就麻煩大家，長官親朋好友們，一起懷念並熱鬧地陪國民黨最機車的中常委，下臺一鞠躬」。

姚江臨曾提告洪秀柱：在意的是程序正義

2016年時，國民黨通過「黨主席提前改選、黃復興黨代表併選」案，當時姚江臨等人質疑程序不合法，因此向台北地方法院遞狀，對時任黨主席洪秀柱提起民事訴訟，姚江臨強調，「黨主席選舉時程可以討論，但我們在意的是程序正義。」

