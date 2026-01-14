證實涉霸凌、打媒體藍高層離職 國民黨發言人出面回應超尷尬

國民黨發言人江怡臻。 圖：黃建豪／攝

[Newtalk新聞] 基隆前議長宋瑋莉兒子林益諄在國民黨主席鄭麗文上任後，被委任國民黨文傳會副主委要務，卻去年 11 月與媒體爆發肢體衝突，上周又傳出在辦公室內情緒失控飆罵髒話、拍桌、摔東西，甚至鬧到鄭麗文親自出面介入，目前林已被辭退。對於離職原因，國民黨發言人江怡臻今（14）日尷尬苦笑稱，林益諄是主動向鄭麗文表達請辭，相關原因，「我想…恩，大家就…這樣子吧！」

去年 11/30 日國民黨舉辦高雄黨慶期間，林益諄手持自拍棒衝到前排，遭現場電視台的攝影記者要求別擋鏡頭後，雙方當場發生扭打，事發後被告狀到國民黨中央。上周五更發生，林益諄找幾名國民黨新媒體部的成員到辦公室，要求各別成立網軍帳號因成員表達不願意配合，遭林益諄當場發飆怒罵半小時，還傳出讓一名懷有身孕的女同仁驚恐落淚，傳訊息向其他人求助，緊急通報主席辦公室後，鄭麗文才緊急介入。

江怡臻下午出面回應，之前關於林益諄跟媒體衝突時，第一時間，國民黨文傳會內部就有加強注意工作分際；而上周五的內部衝突，鄭麗文第一時間知道後，就馬上請林益諄離開黨部，這周一有再進行溝通，林益諄主動向鄭麗文表達請辭，鄭麗文也准辭了。

媒體關切，遭林益諄怒罵的新媒體部女性同仁身心狀況。江怡臻表示，該名同仁目前還是在上班狀態，身體目前還行。

至於林益諄請辭後的人事及運作調整。江怡臻表示，內部會做一些調整安排，近期國民黨會有一些新人事（媒體人尹乃菁接任文傳會副主委），後續會再跟大家公布。

