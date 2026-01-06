證實癌症末期！「第一網紅」暴瘦25公斤 掀衣鬆垮肚皮全被拍

娛樂中心／蔡佩伶報導

「中國第一網紅」馮提莫當年憑藉《學貓叫》一曲爆紅，打開知名度的她也順利進軍演藝圈，並推出多首歌曲，但卻在2023年證實罹患甲狀腺癌末期，不過她沒有放棄希望積極抗癌，近日，馮提莫在直播中坦承暴瘦25公斤，同時曝光鬆垮的肚皮，震撼所有粉絲。

馮提莫透過直播和網友進行互動，她指出這段時間因為減肥而讓體重急速下滑，不過卻也造成皮膚因為少了支撐變得鬆垮，瘦了50斤（約25公斤）的馮提莫在鏡頭前大方掀衣露出肌膚狀態，可以看到只要馮提莫放鬆肚子就能夠看見明顯皺褶，讓網友心疼直呼︰「太瘦了」，也有人認為可能是因為生病造成體重驟降。

廣告 廣告

事實上，馮提莫抗癌至今兩年，一度因為淡出直播圈而被謠傳「人沒了」，但去年（2025）12月馮提莫露面直播說明原因，坦承是甲狀腺癌再度復發，且出現轉移情況，這才迫使她全面停工、專心治療，不過現今已經完成手術，身體逐漸恢復，表示只要遵守醫囑，很快就能夠恢復正常生活。

馮提莫在鏡頭前露出鬆垮肚皮。（圖／翻攝自微博）

更多三立新聞網報導

拿針刺破兒臉上痘！女星慘害感染動手術...深夜自責道歉：心如刀割

才準備三度當爸！汪小菲又「失控爆走」開戰抖音副總裁 網全傻眼

爆慘淪小三...大咖女星鬆口證實了 最新現況曝光：不再相信男人

爆收謝賢「8千多萬斷爺孫戀」！小49歲前任罕露面 真實反應曝光

