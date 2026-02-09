證實總統已邀五院院長春節後茶敘 總統府：待後續協調安排

（圖／資料照片，圖源：總統府Flickr）





總統賴清德自2024年5月20日上任後，因面臨立法院朝小野大的局面，雖然去（2025）年2月10日，賴清德召集行政、立法、司法、監察、考試等五院院長會商國政，增進院際協調與合作。但1年來國會在中國國民黨、台灣民眾黨持續攜手對抗執政黨民主進步黨的情況下，國會僵局比起先前有過之而無不及，甚至在特別軍購預算議題上，已引起美國數度發聲關切。立法院長韓國瑜近日受訪時提及，賴清德總統可能會在新春期間邀五院院長會面，屆時他會正式向總統提議，是否考慮化解朝野衝突。今（9）日晚間總統府證實的確已邀五院院長春節後茶敘，相關時間仍待後續協調安排。

對於立法院長韓國瑜近日受訪時提及，賴清德總統可能會在新春期間邀五院院長會面一事，總統府發言人郭雅慧今（9）日晚間回應，當前台灣正面臨多重國內外情勢挑戰，政黨之間立場或有不同，但國家只有一個，總統誠摯期盼五院增進溝通、凝聚共識，攜手為國家做好事、為人民解決問題。

至於外界關心五院互動安排，郭雅慧指出，總統確已邀請五院院長於新春後進行茶敘，並誠摯歡迎五院院長出席交流；惟考量各院公務繁忙，相關時間仍待後續協調安排，期盼於年節過後合適時機順利舉行，化歧見為共識，讓憲政運作更加順暢。

