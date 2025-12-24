證實罹血癌半年！58歲沈玉琳今慶生露臉曬「最新近照」：快要見面了

記者蔡維歆／台北報導

主持人沈玉琳今年7月突然感到身體不舒服，緊急送往醫院檢查，後確診罹患血癌全面停工，積極治療中。今（24日）適逢他的生日，一早他就曬出與老婆芽芽的甜蜜慶生照同時分享近況：「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了。」

沈玉琳生日發文。(圖／翻攝自臉書）

沈玉琳在文中寫下：「謝謝你們的生日祝福，治療非常順利，快要可以見面！」只見芽芽嬌羞的親著沈玉琳，沈玉琳則露出甜蜜的笑容，雖然有些病容，但感覺的出來病況似乎好了許多。

而沈玉琳先前也透露，目前整體治療狀況相當順利，復工時間點已大致底定，「元宵節後會是復工期，出院時間會再更早一點。」不過他也強調，實際回到螢光幕前的確切日期，仍需與主治醫師討論後再做最終決定，避免操之過急。至於復出後將從哪個節目開始，沈玉琳表示，仍需與各節目製作單位進一步協調，目前尚未拍板定案，但已做好心理準備，循序回歸工作崗位。

