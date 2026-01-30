證實與聯發科合攻AI PC 黃仁勳來台4重點一次看

輝達30日晚間在台舉辦尾牙，執行長黃仁勳證實將與聯發科展開深度合作，並吐露輝達及量子運算的最新布局。

外界關注聯發科的下一步AI發展，黃仁勳抵達輝達尾牙現場後證實，雙方瞄準AI電腦，正共同開發一款兼具低功耗與高效能的系統單晶片（SoC），並已具備強大AI能力為主要目標。

重點1：聯手聯發科攻AI PC與終端運算

黃仁勳指出，這項合作是將高階AI運算能力直接導入終端裝置，讓個人電腦在地端即可處理更多智慧化應用場景，不必完全仰賴雲端。外界解讀，該款SoC結合聯發科在Arm架構與低功耗SoC整合上的技術優勢，以及輝達在GPU、AI加速與軟體生態系的深厚實力，未來將瞄準Windows on Arm平台與高階PC市場，為新一代「AI電腦」奠定關鍵基礎。

重點2：GPU升級為系統運算核心

而輝達，未來不再只是GPU設計公司。黃仁勳說，GPU本質已是超級電腦等級，隨著AI與高效能運算需求快速攀升，輝達設計的晶片種類，已從過去單一GPU擴展至涵蓋CPU、網路交換器晶片、智慧資料處理器（DPU）等在內數種架構，並持續發展高度整合的系統產品。

重點3：台灣是AI供應鏈與運算生態系的起點

黃仁勳強調，台灣在輝達全球布局中，不僅是製造基地，更是供應鏈與運算生態系的起點。隨著業務快速成長，輝達在台灣的研發與系統整合角色持續提升，對晶片設計、系統設計、軟體工程、供應鏈管理等專業人才的需求大增，未來仍需要「大量人才」支撐公司營運與技術布局。

重點4：台灣在量子運算有角色

黃仁勳指出，量子運算的核心價值在於「模擬自然」，並不會取代傳統的CPU、GPU或AI運算模式，是用於解決特定類型問題，如數位生物學與材料科學模擬。

他表示，即使是量子電腦，也需要加速運算能力，輝達正積極投入GPU與QPU（量子處理器）的整合，打造混合式超級電腦。隨著量子運算在邏輯錯誤校正方面取得突破，未來幾年可望呈現指數型成長，並逐步解決實際世界的問題。

黃仁勳也肯定台灣在科學研究領域的深厚基礎，並高度關注量子運算發展，他認為台灣未來在全球AI與量子運算生態系中，將扮演愈來愈重要的角色。