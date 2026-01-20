證實與郝龍斌已吃飯和解 鄭麗文：選舉選過了就翻篇了

國民黨主席鄭麗文下午拜會前總統馬英九。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

去年國民黨主席選舉期間，現任黨主席鄭麗文與對手、黨前副主席郝龍斌陣營，互相駁火。去年屬郝陣營的中廣前董事長趙少康今透露，鄭與郝上週一晚間已吃和解飯。鄭傍晚也證實表示，選舉選過了就翻篇了。

鄭麗文說，與郝龍斌已吃過飯，大家都是長期認識的好朋友，且都是黨內同志，選舉是一時的，特別是國家現在還千瘡百孔、內外交迫、各種挑戰，國民黨在這個時刻須快速整隊團結，擔起重責大任，護住台灣民主，開創和平。

