證實藍委廈門宴有國台辦官員在場 陳玉珍：非常正常的事

國民黨立委陳玉珍。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 就媒體爆料，中共近期透過廈門台商協會活動，邀請多名國民黨立委赴中，中國國台辦也派員到場，盼瞭解台灣島內情勢，並確保國防預算、國安法案不會通過。國民黨中央今（22日）雖召開記者會，抨擊媒體報導是隨意亂編故事。但國民黨立委陳玉珍證實有國台辦官員出席，但她也強調，調國台辦官員出席台商活動是「非常正常的事」。

《自由時報》報導指，中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委赴中。傳出被點名參與的立委有林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉7人，涵蓋立法院大多數委員會。

廣告 廣告

陳玉珍指出，廈門台商協會每年都會舉辦活動，規模相當龐大，現場席開1、200桌，參與人數達1、2000人，但就是一個單純關心台商的聚會，沒有鬼鬼祟祟，就算去中國也是光明正大，沒有什麼不可告人之事，非常正當，不會因為民進黨要扣帽子就退縮。

至於國台辦是否有派人與會？陳玉珍表示，國台辦經濟局負責台商系統的溝通與事務處理，根據活動規模派員參加是常態，「這本來就是他們的工作，不需要大驚小怪，更沒有什麼不可告人之事。」

國民黨立委翁曉玲表示，先前陳玉珍轉達廈門台商協會邀約，雖然知道綠媒可能藉此大做文章，但認為這活動單純且為自費行程，她毫不猶豫的答應。當天慶祝活動席開100多桌，台商朋友都非常感謝國民黨立委的支持。現在陸委會、海基會根本無法發揮任何功能，台商台胞遇到困難多向國民黨民代求助，民進黨政府做不到的讓在野黨立委做，政府應該要肯定而非抹黑阻撓。

對於報導指，對岸要求國民黨立委阻擋國防預算。翁曉玲強調，總統賴清德要花1.25兆元天價跟美國買軍武，難道不應該向立法院進行詳細報告？如今民進黨抹黑國民黨立委廈門行程，刻意跟國防預算連結，但在民進黨政府向國人說清楚講明白之前，國民黨仍將在程序委員會擋下相關條例，不會輕易放行。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

不用等到一月底！花蓮馬太鞍溪鋼便橋 元旦提前開放通車

媒體控藍委集體赴中「接旨」 國民黨諷：「綠色奇幻文學」