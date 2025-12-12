證實言承旭邀請看F3！陳美鳳曝兩人「私訊對話」 透露：沒談朱孝天

記者趙浩雲／台北報導

陳美鳳出席高欣欣與李國超的婚禮。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

男團「F4」睽違多年合體，言承旭、吳建豪、周渝民正式回歸華語樂壇，將和五月天阿信於19、20、21、22日在中國上海舉辦「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會。卻因為獨缺朱孝天引發話題。與言承旭交好的陳美鳳今（12）日現身李國超、高欣欣婚禮，表示言承旭有邀請他參加演出，但是因為自己很忙所以沒辦法到場。

陳美鳳被問及是否會到場支持F4演出，她坦言言承旭有親自邀請，但因行程早已排滿，只能婉拒。她透露：「言承旭很貼心，他有問我說是不是19、20號，要不要去看你，但我已經有活動了，真的沒辦法到場。」

廣告 廣告

陳美鳳也表示，言承旭是親自透過訊息邀請，彼此一直都有聯絡，「非常感謝他親自邀請我，也祝福他們演出成功，一切都是緣分吧。」對於無法親自到場，她表示心裡仍替好友開心，期待演出順利。

陳美鳳與言承旭是忘年之交。（圖／翻攝自IG）

至於外界關心朱孝天未參與一事，陳美鳳則表示對方並未多談相關內容，「他沒有特別分享這件事，只是分享工作上的一些，像是『你有沒有空啊』這種日常的分享。」並未進一步回應F4內部狀況。F4合體巡演尚未正式開唱便話題不斷，三人合體加上五月天阿信助陣，也讓粉絲高度期待後續演出火花。

更多三立新聞網報導

李國超、高欣欣銀髮百歲宴！豪奢花費曝「砸破百萬」 5星飯店席開38桌

61歲李國超婚房已備好「與高欣欣入住飯店」 驚吐：我們很久沒行房

李國超突嗆老婆「插什麼嘴」 婚禮吵架畫面流出！高欣欣尷尬反應曝

李國超、高欣欣「婚禮沒開始先哭了！」 談屠穎一秒淚崩：今年不是好年

