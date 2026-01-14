即時中心／林耿郁報導

台灣民眾黨主席黃國昌結束三天訪美行程。上午9點半舉行記者會，說明本次訪美結果。黃國昌表示，本次去洽談的主要就是軍購特別條例事項，不過，他稱「在沒有充足資訊的情況下，自然無法放行預算通過」、「相關主張已獲美方的完全理解與贊同」。

針對本次訪美行程，黃國昌在記者會上表示，整起1.25兆軍購特別條例，身為國會議員的自己，竟然是在美國國務院的聲明中，才能得知約三千億新台幣的「部分內容」；至於剩下的部分，至今仍然是完全沒有得知任何資訊。

黃國昌說，相關預算都還沒開始實質審查，竟然已經有美國軍火商透過台灣媒體放話，表示各主要政黨領袖，都已經知道相關內容，包括還沒揭露的部分；但實際上根本沒這回事，這種放話根本就是「胡說八道」。

另一方面，黃國昌也加碼爆料，這筆1.25兆軍購特別條例，有「相當部分」並非向美國採購軍武；至於剩下的經費究竟要用來做什麼？他希望國防部下星期到外交國防委員會詳細說明相關內容。

「台灣是民主法治的國家」，黃國昌指出，目前反對軍購特別條例的民眾高達45%，比支持的44%還多，顯示台灣內部「不是只有一種聲音」；難道這些民眾，都是在賣台、都是中共同路人嗎？且負責任的國會議員，也絕不會說出「先讓預算通過，買什麼再慢慢談」這種話。「這是放水、糟蹋人民納稅錢」。他說，這樣的主張，也獲同為民主國家的美國「完全理解與贊同」。

黃國昌重申，基於跟美方默契，詳細項目、以及美方出席官員等均無法透露；但他保證，民眾黨與美方會面「不會只有這一次」，未來還會進行下去；因此他會遵守約定，繼續與美方「直接、坦率」溝通；接下來民眾黨也會提出自己的軍購特別條例。





原文出處：快新聞／證實赴美談軍購條例！黃國昌稱美方理解與贊同「這件事」

